Бывшему медиаменеджеру Пригожина продлили срок задержания. Ему вменяют вымогательство 4 млн рублей

В Петроградском районном суде Петербурга 23 июня должны были избрать меру пресечения для бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова. Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание отложили, чтобы защита смогла донести необходимые документы. Суд продлил Горбунову срок задержания на 72 часа .

Потерпевший, отмечают в суде, является председателем правления Фонда развития новых медиа (согласно данным СПАРК, его возглавляет кандидат в депутаты Закса Александр Малькевич).

Как сообщает пресс-служба судов, не позднее 23 апреля Горбунов якобы разработал план завладения денежными средствами М., выдвинув требование передать ему чужое имущество, пригрозив распространением порочащих сведений.

Предположительно, Горбунов с 23 апреля по 11 июня организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, в которых были порочащие честь и достоинство М. сведения. А в ходе личной встречи якобы потребовал 4 миллиона рублей.