Бывшему медиаменеджеру Пригожина продлили срок задержания. Ему вменяют вымогательство 4 млн рублей

В Петроградском районном суде Петербурга 23 июня должны были избрать меру пресечения для бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова. Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание отложили, чтобы защита смогла донести необходимые документы. Суд продлил Горбунову срок задержания на
Заседание проходило в закрытом режиме по инициативе прокуратуры.
Горбунова подозревают в совершении преступления, предусмотренного
Как сообщает пресс-служба судов, не позднее 23 апреля Горбунов якобы разработал план завладения денежными средствами М., выдвинув требование передать ему чужое имущество, пригрозив распространением порочащих сведений.
Потерпевший, отмечают в суде, является председателем правления Фонда развития новых медиа (согласно данным СПАРК, его возглавляет кандидат в депутаты Закса Александр Малькевич).
Предположительно, Горбунов с 23 апреля по 11 июня организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, в которых были порочащие честь и достоинство М. сведения. А в ходе личной встречи якобы потребовал 4 миллиона рублей.
21 июня, продолжает пресс-служба судов, Горбунов встретился с М., тот ему передал часть требуемой суммы в виде банкнот, имитирующих
За два дня до этого ФСБ задержала главного редактора сайта «Конкретно.ру» Кирилла Метелева, добавляет пресс-служба судов. Он также якобы угрожал М. распространением порочащих сведений и выдвинул требование о передаче денежных средств в размере