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    Бывшему медиаменеджеру Пригожина продлили срок задержания. Ему вменяют вымогательство 4 млн рублей

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    В Петроградском районном суде Петербурга 23 июня должны были избрать меру пресечения для бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина Ильи Горбунова. Как передает корреспондент «Фонтанки», заседание отложили, чтобы защита смогла донести необходимые документы. Суд продлил Горбунову срок задержания на 72 часа.

    Заседание проходило в закрытом режиме по инициативе прокуратуры.

    Фото: Ксения Клочкова
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    Горбунова подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство).

    Как сообщает пресс-служба судов, не позднее 23 апреля Горбунов якобы разработал план завладения денежными средствами М., выдвинув требование передать ему чужое имущество, пригрозив распространением порочащих сведений.

    Потерпевший, отмечают в суде, является председателем правления Фонда развития новых медиа (согласно данным СПАРК, его возглавляет кандидат в депутаты Закса Александр Малькевич).

    Предположительно, Горбунов с 23 апреля по 11 июня организовал ряд публикаций в разных информационных ресурсах, в которых были порочащие честь и достоинство М. сведения. А в ходе личной встречи якобы потребовал 4 миллиона рублей.

    21 июня, продолжает пресс-служба судов, Горбунов встретился с М., тот ему передал часть требуемой суммы в виде банкнот, имитирующих 1 520 000 рублей. После этого Горбунова задержала ФСБ.

    За два дня до этого ФСБ задержала главного редактора сайта «Конкретно.ру» Кирилла Метелева, добавляет пресс-служба судов. Он также якобы угрожал М. распространением порочащих сведений и выдвинул требование о передаче денежных средств в размере 10 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ 870 000 рублей). 21 июня ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

    Фото: Ксения Клочкова

    Илья Горбунов — бывший сотрудник «Комсомольской правды» и РИА Новости. По данным СМИ, с 2019 года он фактически руководил медиагруппой «Патриот», с 2020 года руководил «фабрикой троллей» и всеми входящими в медиаструктуру Пригожина Telegram-каналами. Также в утечках он фигурировал как куратор спецпроектов.

    Кирилл Метелев в 1996 году стал соучредителем журнала частных охранных предприятий «Оперативное прикрытие». В 2001 году стал издателем газеты «Версия в Питере». Также он указан главным редактором сайта «Конкретно.ру». Собеседники «Фонтанки» предполагают, что он также мог иметь отношение к проектам, в которых был заинтересован Евгений Пригожин.

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