Новый способ развода на деньги в Петербурге — для любителей эротики

Фото: Heiko Wolfraum / DPA / ТАСС Поделиться Поделиться





В Петербурге зацветает новый вид мошенничества. Ориентированный на тех, кто в свободное время должен посещать библиотеку или кружок игры в шашки, а звонит в «вертеп». Пострадавший от шантажистов молодой человек рассказал читателям «Фонтанке», как это происходит.



Группа молодых людей гуляет по центру Петербурга, у Пяти углов. К ним подходит парень примерно их возраста и спрашивает, как найти салон эротического массажа — Secret массаж. Называет улицу и номер дома. 19–20-летние парни делают вид, что поиски такого заведения их не удивляют и готовы помогать. Один из них достает телефон, находит на карте по названному адресу действительно салон эротического массажа и сообщает: «Да, он здесь есть».



Случайный встречный рад вниманию и просит: «А можно позвонить туда, узнать, как к ним попасть?» Молодой человек, назовем его Алексеем, великодушно набирает номер из интернета и протягивает телефон потенциальному пользователю эротического массажа. Тот быстро говорит и быстро возвращает трубку. Группа товарищей с ухмылками показывают ему направление, в котором надо идти. Secret массаж расположен удобно, у Пяти углов, вход прямо с улицы. Вывески нет.



На следующий день Алексею звонит мужчина с кавказским акцентом, возможно, искусственным, и сообщает, что на его имя «сделано несколько броней» вот в этом салоне и он должен срочно расплатиться. Иначе будет плохо, и называет персональные данные его самого, матери, брата. Сумма — 39 500 рублей. Это, и правда, много «броней» за сеансы с полуголыми девушкам. Как сказано на сайте салона и в тг-канале, стоимость «часика» — 4500, «экспресс» — 3000.



20-летний парень с перепугу оплачивает «бронь». Мошенники, вероятно, решили, что тут-то им карта и пошла. Потребовали еще 79 тысяч рублей. Но к этому времени Алексей уже очухивается, а выйдя из ступора, пишет заявление в полицию о вымогательстве.



В полиции говорят, что появилась такая вот новая форма вымогательства-мошенничества, когда просят позвонить куда-то с вашего телефона, а потом начинается развод на деньги. Это более-менее надежный процесс, когда звонишь не в библиотеку. Посоветовали вслед за Воландом: «Никогда не разговаривайте с неизвестными. И уж точно со своего телефона не набирайте для них никакие номера никаких салонов».



Журналисту, представившемуся по телефону матерью попавшего под развод парня, администратор объясняла, что с номера, на который звонили, шантажировать никто не мог, потому что им пользуются только администраторы заведения. «У нас уже не первая жалоба, и мы пытаемся с этим разобраться, потому что это делаем не мы». Кто еще пострадал, правда, ей неизвестно: «Знаю, что звонят с другого телефона, представляются нами».



Алексей, рассказавший «Фонтанке» эту историю, рад, что «сэкономил» 79 тысяч рублей. А поскольку про такой вид мошенничества еще не слышал, думает, что это «новинка» для многих: «Напишите, что если вам кто угодно звонит и сообщает ваши личные данные и информацию обо всей семье, помните, что их можно найти всего лишь по номеру вашего телефона. Не ведитесь на блеф. Легче учиться на чужих ошибках».

Женя Авербах, «Фонтанка.ру»

