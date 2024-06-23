    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 22

    1 м/с, с-в

    758мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd87.96eur94.26

    «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

    Даже заядлые киноманы не ответят на 10 из 10

    957
    2 комментария
    Помните ли вы об этом фильме что-то, кроме последнего кадра?
    Помните ли вы об этом фильме что-то, кроме последнего кадра?Скриншот: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1984
    ПоделитьсяПоделиться

    Говорят, даже те, кто за 40 лет до дыр засмотрел фильм «Любовь и голуби», не смогли запомнить абсолютно все детали. А кто считает, что помнит его лучше, чем сценаристы, пусть попробует пройти этот тест! Всего 10 вопросов покажут, кто из зрителей внимательно смотрел это кино.

    Как зовут детей Василия Кузякина и Надежды?

    От кого семья Кузякина узнает о его травме?

    А что, собственно, случилось с Кузякиным?

    Что делает Людка, провожая отца в санаторий?

    Какая была фамилия у Раисы Захаровны?

    Кем был отец Раисы Захаровны?

    Кто посоветовал Раисе Захаровне поехать на курорт?

    Почему старшая дочь Кузякиных, Людка, вернулась в деревню после жизни в городе?

    Какие слова Василий часто добавляет к своим фразам?

    В какие войска отправляется служить Лёнька в конце фильма?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

    Ой, горе вам, горе! Ой, какое горе-то!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

    Вы смотрите это фильм как минимум раз в год. И потому неплохо его помните

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

    Что характерно, вы очень хорошо помните «Любовь и голуби»!

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    «Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат

    Это откудова это к нам такого киномана замело?

    Поделитесь результатом

    Помните ли вы об этом фильме что-то, кроме последнего кадра?
    Помните ли вы об этом фильме что-то, кроме последнего кадра?Скриншот: кадр из фильма «Любовь и голуби» (12+), реж. Владимир Меньшов, «Мосфильм», 1984

    По теме

    ТестФильмыСССРСоветское киноЛюбовь и голубиКино
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close