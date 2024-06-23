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Говорят, даже те, кто за
Как зовут детей Василия Кузякина и Надежды?
От кого семья Кузякина узнает о его травме?
А что, собственно, случилось с Кузякиным?
Что делает Людка, провожая отца в санаторий?
Какая была фамилия у Раисы Захаровны?
Кем был отец Раисы Захаровны?
Кто посоветовал Раисе Захаровне поехать на курорт?
Почему старшая дочь Кузякиных, Людка, вернулась в деревню после жизни в городе?
Какие слова Василий часто добавляет к своим фразам?
В какие войска отправляется служить Лёнька в конце фильма?
«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат
Ой, горе вам, горе! Ой, какое горе-то!
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«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат
Вы смотрите это фильм как минимум раз в год. И потому неплохо его помните
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«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат
Что характерно, вы очень хорошо помните «Любовь и голуби»!
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«Вася, будь осторожен!» Этот сложный тест по фильму «Любовь и голуби» пройдет не каждый фанат
Это откудова это к нам такого киномана замело?