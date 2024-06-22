Чтобы доставить беременную в роддом, сотрудники ДПС «раздвинули» пробку на КАД

Молодая петербурженка благодаря сотрудникам Госавтоинспекции вовремя добралась до роддома и благополучно родила ребёнка. О нестандартной помощи на дороге рассказывает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 22 июня.
пресс-служба ГУ МД по СПб и ЛО
Старшие лейтенанты Сергей Бойцов и Николай Фокин утром 13 июня несли службу на служебном «Хавейле» на Выборгском шоссе у съезда на КАД. К ним подъехал мужчина на «Митсубиши Лансере» и сказал, что везет беременную жену в роддом на Васильевском острове, но на дорогах уже выросли пробки, и он боится не успеть. Полицейские пересадили будущую маму в свою машину и отправились в роддом. Используя проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, они объезжали пробки и оперативно доставили женщину в родильное отделение. Совсем скоро там у неё родилась девочка. Женщина в соцсетях поблагодарила сотрудников.