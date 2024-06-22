Пей, гуляй, наливай: блеск и нищета барной индустрии

Фото: Игорь Евдокимов/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Все помнят: в Питере — пить. Фасад барной столицы России, на первый взгляд, выглядит отлично, но главные питейные улицы Петербурга деградируют, а найти желающих стоять за стойкой почти невозможно. Сколько сейчас зарабатывают бары? Об этом говорили участники клуба «Ресторатор», которых собрала «Фонтанка.ру».



Лидеры барного рынка бурно обсуждали проблемы отрасли, цитировали Демокрита и вспоминали «большую кровавую войну» между жителями улицы Рубинштейна и барами. Все это происходило за большим столом на заседании клуба «Ресторатор», которое состоялось в отеле Indigo.

Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Артем Перук, совладелец ресторанной группы Follow The Rabbits Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Дмитрий Витковский, генеральный директор «Фонтанки.ру» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Дмитрий Грозный, продюсер клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Андрей Перцев, владелец баров Gringo и «Балагур», задал разговору очень позитивный тон: «Я считаю, что бары себя чувствуют офигенно. Для примера: мы недавно анализировали бар «Балагур», который находится внутри фудхолла «Балаган». При выручке в 2 млн рублей и аренде в 15% от оборота, мы имеем рентабельность 29%. Мы вложили 2,5 млн рублей, в итоге бар окупился за чуть больше чем 6 месяцев. И это при том, что через 3 месяца после открытия наступила мобилизация. И даже в таких условиях мы достигли таких очень неплохих показателей. Да и все алкогольные бары внутри Balagan чувствуют себя потрясающе. Ребята «хрустят» (зарабатывают. — Прим. ред.) очень крепко. И в рюмочной «Карусель», открытой только что по соседству, постоянно вижу толпы людей. Индустрия «выпивает жестко», в «Ларисочную» до сих пор не попасть. Уже два года там шум стоит, щепки летят. А главное — барная культура поднимается».

Андрей Перцев, владелец баров Gringo и «Балагур» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Меньше чем за три года мы только в ресторане Ognivo продали больше 120 тысяч коктейлей. Это 3700 в месяц. При том, что Ognivo не бар, а ресторан», — приводит пример Ильгар Вахабов, шеф-бармен Gringo и «Балагур».

Ильгар Вахабов, шеф-бармен Gringo и «Балагур» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В хорошей форме также находятся рюмочные и другие демократичные питейные заведения города.

«Рынок угара чувствует себя отлично. Я считаю, что преимущество «У Ларисы» в том, что мы вообще не делим гостей на категории. К нам могут прийти как девушка с губами, так и студенты или те же олдскульные гости — за шашлычком и коньячком. И сложно сказать, на ком мы больше зарабатываем. У нас полная посадка с 12 до 6 утра 7 дней неделю. В итоге бар дает примерно 60% выручки, а средний чек у нас 800–1200 рублей в зависимости от места», — рассказывает Мария Федулина, управляющая сети рюмочных «У Ларисы». «За последние два года года мы увеличились в три раза», — добавил Станислав Федулин, создатель этой сети рюмочных.

Станислав Федулин, создатель сети рюмочных «У Ларисы» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако другие участники рынка смотрят на состояние рынка более философски.

«Если мы ищем инвесторов, тогда рентабельность бара El Copitas большая. Но если общаемся с какими-то субсидирующими органами, мы — нищие. И попросим: дайте денег, пожалуйста. Расскажем, что с бизнесом все очень плохо. Если раньше рестораторы и владельцы баров гордились тем, насколько много они вложили, то теперь, наоборот, говорят: мы вообще ничего не вложили, просто шторами пространство завесили и через 1,5 месяца вернули инвестиции», — объясняет Артем Перук, совладелец ресторанной группы Follow The Rabbits (El Copitas, Tagliatellа Caffee, Nola, Paloma Сantina и др.).



«Рынок стагнирует, красочных проектов, которые открылись бы в городе за последние четыре года, — единицы», — трезво оценивает ситуацию на рынке алкогольного общепита Дмитрий Суворов, управляющий баров Orthodox и Arka.

Коктейль, еще коктейль С февраля 2022 года ассортимент баров значительно изменился. С одной стороны, многие западные бренды покинули российский рынок. С другой, местные производители значительно нарастили производство многих категорий напитков: вина, виски, джина и т.д. Структура потребления напитков в общепите тоже изменилась.

Виктория Субеева, Руководитель департамента по развитию ассортимента компании LADOGA Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Российский рынок все время меняется. А значит, периодически открывается новое окно возможностей. В свое время был бум текилы, потом все пересели на вино, теперь — на коктейли. Бартендеры играют одну из ключевых ролей в определении тенденций отрасли. Они оказывают огромное влияние на выбор потребителей при заказе напитков в заведениях Horeca, особенно это касается коктейлей. Мы тесно сотрудничаем с барменским сообществом, стараемся получить обратную связь, которая влияет на то, как мы выстраиваем стратегию развития брендов. Например, идея создания джина крепостью 47% зародилась из запроса барменского сообщества, во многом определяющего культуру потребления джина», — заметила Виктория Субеева, руководитель департамента по развитию ассортимента компании LADOGA.

«Если взять какого-то среднестатистического гражданина и среднестатистическое заведение, то сейчас складывается следующая ситуация. Два года назад, приходя в ресторан или бар, человек четко понимал, что за 750 рублей можно получить бокал Сансера или Шабли. Сейчас, в связи с подорожанием акцизов, логистики и пр., за эти деньги он может позволить себе совершенно другой продукт. И стоит выбор: либо взять, условно говоря, тазик джин-тоника, либо, к примеру, Пино Гриджио. Есть статистика, что в 2023 г продажи вина в ресторанах упали на 30%, а продажи коктейлей кратно выросли. Вы на себе это почувствовали? Был рост потребления коктейлей?» — задался вопросом Денис Галушкин, директор по работе с HoReCa Санкт-Петербург компании LADOGA.



«В Петербурге и Москве это, безусловно, тренд: каждый второй ресторан в сегменте средний плюс и выше сейчас старается делать интересную коктейльную карту. Потому что появляются в ресторанах гости, которые выбирают именно этот ресторан не только из-за еды, но и потому, что после еды еще можно посидеть и попить вкусный коктейль», — считает Максим Жуков, основатель ресторанной группы ReCa и генеральный директор союза «Улица Рубинштейна».

Михаил Кузьмин, управляющий Bolshoybar Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Раньше за вино в ресторанах отвечал бармен, а сейчас — сомелье. Бармены — энтузиасты, мы все еще продвигаем коктейли, а сомелье с бокалом что-то «трут». Это сказывается на продажах», — говорит Михаил Кузьмин, управляющий Bolshoybar.



«Почему же все-таки сейчас тренд на коктейли, а не вино? Мне кажется, что здесь есть импульс и сверху, и снизу. С одной стороны, порог входа в коктейльный мир ниже. Потому что если ты хочешь продавать вино серьезно, нельзя просто купить четыре коробки с какими-то бутылками, нужны специальные холодильники, первая закупка на миллион, а то и больше. Не каждый готов нести такие риски. Это, извините, не барная станция и несколько бутылок за спиной. С другой, рестораторы ориентируются на успешные бары в Петербурге и Москве. Lucky Group запустила мощнейший тренд, когда действительно крутой ресторан совмещается с крутым коктейльным баром. И там прекрасная экономика. И самое интересное, что идет еще и импульс снизу. Потому что коктейли выбирает молодежь, те самые зумеры», — размышляет Артем Перук.

Но, по мнению некоторых участников заседания клуба «Ресторатор», уровень коктейльной культуры в Петербурге еще далек от совершенства.

Иван Ляшук, основатель команды #perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, OY) Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Когда я хожу и пробую везде коктейли, то вижу, что никто их делать не умеет. И я — среди них. Людей, которые умеют делать по-настоящему вкусные коктейли, в городе 5–6», — считает Иван Ляшук, основатель команды #perfectbarsteam («Полторы Комнаты», «Цветочки», Ultramen, OY).

Деньги на бочку! Ключевым вопросом для развития любого бизнеса является поиск инвестиций. «Интересно, а при банковской ставке 16%, людям прямо реально в ресторанный бизнес не расхотелось инвестировать?» — задался вопросом Игорь Зернов, совладелец Follow The Rabbits.

Игорь Зернов, совладелец ресторанной группы Follow The Rabbits (El Copitas, Tagliatellа Caffee, Nola, Paloma cantina и др.) Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Это абсолютно правильный вопрос, потому что, помимо самого «ключа» (ключевой ставки ЦБ. — Прим. ред.), практически вдвое выросла и стоимость создания. Если в 2019 г в среднем ценовом сегменте проект площадью 400–500 м2 можно было построить со «стадии бетона» миллионов за 50, то сейчас эта сумма будет стремиться к 100, — раскладывает по полочкам Максим Жуков. — При этом средний чек увеличивался, в основном, за счет роста цен, который просто компенсирует повышение всех расходов — ФОТа (фонда оплаты труда. — Прим. ред.), себестоимости продуктов и пр. В итоге прибыль в рублях, как таковая, особо не выросла. Но ведь бары — другой коленкор, они создаются за другие, гораздо более скромные деньги. Поэтому в бар сейчас гораздо интереснее вкладывать, чем в большой полноценный ресторан».



«Раньше при ставке ЦБ 6–7% любой инвестор прибавлял 10%, плюс для него нормальным был возврат инвестиций за 17–18 месяцев. И я понимал, что могу это каким-то образом гарантировать. Сейчас, если к ставке в 16% прибавлять те же 10%, получается уже 26%, да и возврат инвестиций даже за 2 года не всегда можно гарантировать. Поэтому расширяться хочется, но стало сложнее», — признается Игорь Зернов.



В итоге привлекательность инвестиций в Horeca в целом снизилась. «Конечно, есть шедевральные проекты, которые даже при инвестициях в 150 млн окупаются меньше, чем за 2 года. И такое бывает! Но, в целом, инвестор элементарно сравнивает, что у него через 5 лет при такой ключевой ставке будет лежать на счету в банке и какую доходность ему предлагают, как инвестору. И если эти цифры не сильно разнятся, то ни один инвестор не даст ни копейки, а положит деньги в банк, учитывая, что ключевая ставка вряд ли как-то сильно изменится в ближайшие 3 года», — считает Максим Жуков.



Цены на оборудование выросли, но при рациональном подходе бюджет на открытие заведения можно минимизировать.

Антон Езерский, руководитель отдела продаж компании «Алтэк» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В целом оборудование одного и того же бара за последние два года выросло в цене на 40–50%. Если конкретно, стоимость российского холодильного шкафа выросла примерно на 50%. А цена импортного оборудования, например, стаканомоечной машины, которая в любом баре нужна, увеличилась на 20%. А вот лёдогенераторы подорожали на 100%, что в рублях, что в долларах, так как много факторов на цену влияет. Но экономии можно достигать за счет грамотного технологического проектирования. Не бойтесь использовать какие-то нестандартные барные станции, которые упрощают работу бармена. В этом случае у него все под рукой, от этого зависит и скорость отдачи напитка, и количество людей, которых бармен успеет обслужить. Собрать бар можно как из готовых конструкторских решений или стандартных столов из нержавейки, так и из изделий по индивидуальным чертежам. Для удешевления можно использовать барные холодильные шкафы, а не столы, хоть они гораздо удобнее и вместительнее. И если из нержавейки на производстве можно сделать любой нестандарт, то холодильное оборудование не каждое производство возьмется делать под заказ, потому что изготавливать его долго и дорого», — рекомендует Антон Езерский, руководитель отдела продаж компании «Алтэк».

Артем Явтушенко, генеральный директор компании Aledo Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Свет (система освещения. — Прим. ред.) может быть хорошим инструментом при реновации и модернизации заведения. Просто изменив свет и поставив другую мебель, можно получить совершенно новый визуальный образ пространства. А это уже солидная часть концепции заведения в целом. Свет, конечно, помогает продажам. Есть кейсы, например, из немецкого ретейла — немцы любят все считать, — что рентабельность торговых точек вырастала на 24–27% после изменения системы освещения. В ресторанах и барах свет очень сильно влияет на атмосферу, а, в конечном итоге, на длительность пребывания гостей, средний чек, на желание сделать фото и даже на вкусовые ощущения от еды и напитков», — объясняет Артем Явтушенко, генеральный директор компании Aledo.

Бахнул и пошел Какие бары нужны российскому потребителю в 2004 г.? «Концептуальные бары, а не просто «бахнул и пошел», будут интересны всегда. Другое дело, что не так много новых идей. Но бары необычные и небанальные точно будут востребованы, потому что Петербург — город полусумасшедших. Как горожан, так и гостей города. Можно судить по нашему El Copitas, куда уже скоро 10 лет не зарастает народная тропа, хотя это суперстранный бар», — приводит пример Артем Перук.

«Думаю, за маленькими концептуальными барами будущее. Потому что они требуют меньше вложений, чем большие тусовочные. И бизнес здесь работает ежедневно, в то время как тусовки происходят только в пятницу-субботу, а остальные дни — по остаточному принципу», — объясняет Дмитрий Суворов, управляющий баров Orthodox и Arka.

Денис Рубин, основатель рюмочной «Фонтанка 69» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О трудностях поиска своей ниши на рынке подробно рассказал Денис Рубин, основатель рюмочной «Фонтанка 69»: «Мы целый год вырабатывали концепцию. История оказалась сложной, нас бросало в разные стороны. Нам в наследство очень красивое место, но большое — 400 м2 с лишним, с достаточно приличной арендой. И мы стали думать, как его спасти. Дело еще в том, что я вообще не профессионал в ресторанной индустрии — организовывал всю жизнь концерты и фестивали и прекрасно себя чувствовал.

Сначала мы сделали пять разных заведений в одном месте, поиграли в гастрохаб. Поняли, что это не работает, и попробовали сыграть в вино, пригласили сделать винную карту 5 известных девушек-сомелье — и неожиданно все они согласились. Но и это не сработало. Опять же, в наследство нам досталось окно на вынос с красивым грилем. И мы сделали с WhereToEat проект «На Раздаче!», когда по воскресеньям известные шефы делали в этом окне стритфуд. То есть раз в неделю стояла очередь из модных футблогеров на каблуках. Было прикольно, но тоже никак не сработало, потому что в окне были пафосные, модные шефы, а внутри достаточно демократичное меню. И только-только сейчас мы нащупали, наконец, то, что нам надо: снизили цены, сделали большой выбор настоек и меню с мангалом, шашлыками, чебуреками и т.д.



Плюс мы очень много занимались какими-то странными хулиганскими акциями. В нашей рюмочной единственные концерты в Петербурге даёт композитор Антон Батагов, регулярно играет Полина Осетинская, выступает Вениамин Смехов. Нас полюбили актеры, киношники и т.д. В итоге мы, наконец, приходим только к тому, чтобы выйти «в ноль», но главное, что можем еще раза в полтора еще увеличить оборот».

Павел Чесноков, сооснователь «Феодальной сети баров» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Однако Павел Чесноков, сооснователь «Феодальной сети баров» уверен, что роль концепций переоценена: «Мы, наверно, крупнейший сейчас барный оператор: у нас 54 проекта по всей стране под 5 брендами: Nebar, «Руки вверх! Бар» и др. Родились в Петербурге, первый Nebar открыли на Литейном в 2008 году, в последние годы развивались в Москве и регионах, но сейчас решили возобновить развитие в Питере.



Я хочу развенчать один миф. На самом деле, для массового рынка вообще фиолетово, какая концепция. Я долго с этим заморачивался, но сейчас пришел к выводу: рынок настолько сырой и настолько непрофессиональный, что можно запускать абсолютно любую концепцию — и она будет приносить прибыль, если проект делает хорошая мотивированная и обученная команда. Достаточно вовремя ответить на звонок, открыть дверь, не «отметелить» гостя на входе и т.д.

Почему я в 2016 году ушел в регионы? Потому что Питер перенасыщен барными энтузиастами, которые делают очень классный продукт, стараются, вкладывают душу, но, в конечном итоге, создают продукт не для денег. И возникает конкуренция, совершенно вредная для бизнеса. Барная столица — это просто очень много энтузиастов, которые готовы работать бесплатно. И для меня питерская конкурентная среда в то время стала тяжелой. А выходишь в любой регион, говоришь, что из Питера, — и ты сразу бог. И до сих пор это работает. А Москва — это море денег, которое растет быстрее, чем предложение. Там мы показываем до 50% рентабельности».



Бары без барменов Петербургская барная индустрия, как и все остальные бизнесы, испытывает ужасающий кадровый голод.

«Если мы не будем менять в концепциях условий труда, тогда бары закончатся точно. Потому что молодёжь не хочет работать в барах. Это не клёво, это неприкольно, это невыгодно для них, вообще это страшно», — считает Артем Перук.

Денис Галушкин, Директор по работе с HoReCa Санкт-Петербург компании LADOGA Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Люди не хотят работать вообще: что-то делать, ходить или хотя бы просто стоять. А еще в 2007–2008 году, когда я работал сомелье, устроиться в какой-нибудь крутой ресторан было невозможно. Разве что тебе место по наследству должны были передать. Сейчас люди готовы платить нормальные деньги, но желающих нет», — констатирует Денис Галушкин.



Станислав Быстров, совладелец бара «Кабинет» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Я бы хотел свои 5 копеек вставить. Я считаю, что разговор про то, что раньше деревья были большие, а сейчас они маленькие, то есть раньше все хотели работать, а сейчас никто не хочет, — сродни тому, что еще Демокрит писал: молодежь — вообще никакая и ничего не хочет. Это просто другое поколение, с ним нужно уметь работать. Им неинтересно то, что нужно было нам в своё время, они просто другое любят, у них другие ценности — и это нужно просто понимать. Если вы хотите неандертальцев научить программированию, то учите его на неандертальском, а не на русском. У нас не такая большая компания, так что мы смогли проявить гибкость и дать ребятам то, что они хотят. А говорить, как нам говорили 20 лет назад: вот тебе 50 тысяч рублей и делай, что я хочу, — так не работает. Люди — другие», — считает Станислав Быстров, совладелец бара «Кабинет».



«Недавно был на лекции профессора Высшей школы экономики, и она говорила как раз о том, что нынешняя молодежь — не какие-то там идиоты, которые не хотят работать, хотя я сам иногда так и считаю. Когда 19–20-летний парень говорит: я уже 2 дня работаю, долго вы будете надо мной издеваться, то я правда, не знаю, что ответить.

Но профессор очень хорошо сказала, что это просто другой подвид Homo Sapiens, с которым нужно иначе общаться. И тогда они будут работать хоть 7 дней в неделю. Дензнаками все не решить, как можно было сделать 10 лет назад. Тут нужно думать о комфортных условиях труда, гримерке-переодевалке и т.д. Да, это дорого, но менее затратно, чем все время увеличивать ФОТ. И в итоге многим ребятам интересна коктейльная культура, потому что там много челленджей, там много любопытства, а алкогольные компании действительно помогают развиваться в работе с этими продуктами», — перечисляет Артем Перук.



Сколько сейчас можно заработать в ресторанах и барах? «Обычный рядовой повар, если берет много смен, может уносить уже «сотку» в месяц. Официант с чаевыми вообще 150 тысяч рублей может спокойно зарабатывать. Бармены в рядовых проектах получают 270–280 рублей в час, а дальше вопрос в том, в каких пропорциях официанты делятся с барменом чаевыми», — говорит Максим Жуков.

Артем Перук, совладелец ресторанной группы Follow The Rabbits (El Copitas, Tagliatellа Caffee, Nola, Paloma cantina и др.) Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«У нас управляющие зарабатывают от 7 до 12% чистой прибыли заведения. 10% чистой прибыли в вашем ресторане — это хорошая зарплата? Мы называем эту систему «партнеры по вершкам, а не по корешкам». По вершкам — когда деньги есть, их нужно делить. Получается, мы партнеры только по «плюсам». Холим, лелеем управляющих: они же нам деньги зарабатывают. Они без нас могут прекрасно прожить, а мы без них, к сожалению, нет.



Сколько зарабатывают сотрудники? У нас есть специальная табличка, где расписаны чаевые, бонусы, проценты от каких-то акций и, конечно, сами рабочие смены. Кроме того, нас часто приглашают с лекциями, мастер-классами, с «гестами» (имеются ввиду гастрольные выезды бара — прим. ред.) и т.д. Ребята зарабатывают за счет этого довольно прилично. Бренд El Copitas до сих пор довольно популярен. И 30% суммы отправляется в кассу бренда, а 70% составляет гонорар. А так как мы оборзевшие, то гонорары у нас хорошие. «Гест» от El Copitas стоит не меньше 200 тыс, то есть 140 тыс идет ребятам, которые едут на гастроли»,— рассказал Артем Перук.

Спасти рядового Рубинштейна Петербург знаменит своими барными маршрутами: ул. Некрасова, Белинского, и Жуковского привлекают огромное количество жителей и гостей города. Самая же знаменитая питейная магистраль города — безусловно, ул. Рубинштейна. Страсти вокруг нее не утихают уже много лет. И вопрос: благо это для отрасли или зло — по-прежнему актуален.

Максим Жуков, основатель ресторанной группы ReCa и генеральный директор союза «Улица Рубинштейна» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Барные улицы — действительно, уникальное явление: они появились без какого-либо специального вмешательства, возникли сами собой. Мы редко наблюдаем невидимую руку рынка. Но ул. Рубинштейна и ул. Некрасова — прямое подтверждение ее наличия. Появлялись энтузиасты, которые сделали классные и необычные бары, это увидели их коллеги и начали открывать заведения рядом. Еще и еще. Но к чему приводит эта самостийность? Когда таких хороших мест открывается определенное количество, появляется серьезный гостевой поток на улице в целом. Потому что для гостей целое развлечение — за один вечер сходить туда и туда, и туда, и туда. В итоге формируется пространство, которое генерирует огромный поток гостей, и все видят, что в этом пространстве много «бабла». И весь нелегальный рынок, которого немерено в общественном питании, устремляется туда, чтобы сожрать свой кусок», — живописует Максим Жуков.



Далее эволюцию сменяет деградация. «Деньги привлекают некачественных игроков: нелегальный бары без лицензии, с паленым алкоголем, консумацией, мошенничеством, «шариками» (с «веселящим газом». — прим. ред.) — все что угодно. Здесь концентрируется настоящее зло, из-за чего стихийно возникшее пространство начинает расслаиваться. И, в итоге, улица деградирует, — констатирует Максим Жуков.— Что греха таить: ул. Рубинштейна в 2017 г и в 2024 г — две совершенно разные улицы. И думаю, что ул. Некрасова постигнет то же самое. Как изменилась ул. Рубинштейна? Она насытилась огромным количеством некачественных проектов и очень разношерстной аудиторией, в том числе и маргинальной. Которая делает эту локацию не столь привлекательной для аудитории более интеллигентной и более состоятельной. Конечно, хорошие места, продолжают работать и зарабатывать. Но ныне здесь около 30 проектов, которые злостно нарушают закон. Прямо злостно. Либо продают «паленку» из подвала, либо там деньги идут не в кассу, а переводятся на карточку, либо лицензий вообще нет».



Качественные же проекты продолжают покидать ул. Рубинштейна и в 2024 году. Яркий пример тому — бар Orthodox.

Дмитрий Суворов, управляющий баров Orthodox и Arka Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«На самом деле, улица Рубинштейна — достаточно опасная среда. Удручало то, что гость, который приходил к нам много лет, уже был не совсем доволен, оказываясь в окружении новой публики. Улица маргинализовалась — это однозначный факт. И все-таки мы находились во дворе жилого дома, поэтому решили свернуть проект и переносим его сейчас в другое пространство на ул. Восстания. Сейчас находимся в стадии подписания договора», — рассказал Дмитрий Суворов, управляющий баров Orthodox и Arka.



Возможно ли каким-то образом изменить ситуацию на барных улицах к лучшему? Участники заседания клуба «Ресторатор» поделились мыслями на эту тему. «Сейчас стало полегче, потому что окружение уже не такое маргинальное, как два года назад. Да, в 2020 г был просто кошмар, но сейчас основные такие хулиганы съехали. И на их месте появились, скажем так, более воспитанные хулиганы», — считает Павел Данильчук, управляющий бара «Архитектор».

Мария Федулина, управляющая сети рюмочных «У Ларисы» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Просто первые хулиганы сели в тюрьму, и следующая волна стала более осторожной», — заметила Мария Федулина.



Участники заседания в первую очередь вспоминали скандал с так называемыми «ребятами из Сургута», которые пару лет назад установили контроль над множеством точек общепита над ул. Рубинштейна. Закончилось же все обысками и уголовными делами: бары использовали «паленый» алкоголь и «разводили» на деньги обеспеченных мужчин.

Павел Данильчук, управляющий бара «Архитектор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Отстойные бары были на Рубинштейна всегда, правда их было не 30%, а 10%. И их никто не замечал. Просто теперь, наоборот, не слышно нормальных. И основные конфликты с жильцами были после 2020 г, когда «ребята из Сургута» совсем «попутали берега», в итоге началась большая кровавая война между жителями и барами. Но в данный момент у улицы Рубинштейна есть потенциал вернуться почти к тому, что было в 2017 году. Есть один момент, который хотелось бы озвучить: это страх новых рестораторов заезжать на улицу, я имею ввиду хороших рестораторов: они не хотят такого соседства, которое есть сейчас. По факту не хватает 2–3 достойных идейных проекта — и улица вновь расцветет. Понятно, что пачкать быстрее, чем отмывать. Улица как явление если не мирового, то российского масштаба возникла за 5–6 лет. Ребята загадили ее за 3 месяца. Понадобится еще 2–3 года для того, чтобы реанимировать. Но ее не стоит сбрасывать со счетов», — считает Павел Данильчук.



«Мне кажется, что успех гораздо больше, когда существует условная управляющая компания, которая это проект реализует. Хороший пример — «Севкабель Порт». Главное что в любом кластере? Это фильтр, который отсекает некачественные проекты. Поэтому там не может быть чего-либо незаконного или не вписывающегося в общую концепцию», — говорит Максим Жуков.

«У централизованного управления есть плюсы и минусы. В барных кластерах на «Севкабеле», Василеостровском рынке, в «Новой Голландии» мы сталкиваемся с эстетической диктатурой: какой-то человек тебе говорит, нравится ему или нет. И для меня это, скорее, плохо», — сказал Павел Данильчук.

«Как человек, который строит уже пятый проект на «Севкабеле», могу сказать, диктатура там касается только вывески на фасаде. В остальном вы только должны согласовать концепцию, чтобы в кластере каждой твари было по паре, чтобы не было жесткой лобовой конкуренции и все зарабатывали, — говорит Максим Жуков. — А барные улицы уже никуда не исчезнут — они навсегда. Но вернуть романтизм, который был изначально, невозможно».



Свой градус Российские бары увеличивают долю отечественных напитков по вполне прагматичным причинам: это позволяет больше зарабатывать. При этом рестораторы сталкиваются с самыми разными проблемами.

«Мне как предпринимателю интересно снижать себестоимость, в том числе за счёт произведенной в России продукции, которая зачастую хороша. Но реально приходится проламывать сопротивление низов — барменов и бар-менеджеров, которых кто-то когда-то научил, что должны быть определённые бренды... Потому что бармены работают не для того, чтобы заработать для владельца побольше денег, а для самореализации», — обозначил проблему Павел Чесноков.

Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Дмитрий Грозный, продюсер клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Заседание клуба «Ресторатор» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Мария Федулина, управляющая сети рюмочных «У Ларисы» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Большинству участников рынка гораздо легче следовать трендам, нежели пробивать стену и чему-то учить людей. Естественно, у массового потребителя сидит в голове, что итальянское и французское вино лучше, чем наше местное. Но думающие профессионалы с большой охотой увеличивают ассортимент российских вин в своих картах напитков, потому что, действительно, много качественных продуктов. Я сам всю жизнь пил французское Шардоне, а сейчас пью российское. Но как только определенный винодел становится узнаваемым, он тут же подтягивает свои цены до цен на импортную продукцию. Если бы производители не хотели заработать сразу и много, то за 10 лет мы бы могли очень сильно развить российский продукт, и массовому потребителю было легче преодолевать свои стереотипы. Ведь массовый потребитель всегда голосует рублем», — объясняет Максим Жуков.





«Мы тоже недавно создали алкогольную компанию. Все мы знаем, что качество — это одно, а узнаваемость и притягательность цены — совсем другое. Новое поколение сотрудников, конечно, фыркает, но когда бармен становится бар-менеджером и начинает считать себестоимость, то перестает быть снобом, и отечественный джин для него становится классным продуктом», — приводит пример Артем Перук.

Константин Лялин, совладелец AF Brew Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Вопрос во многом связан с толщиной кошелька нашего гостя. Нужно разделять массовую продукцию и авторскую. Может быть вино по 500 рублей. Но авторское вино в принципе не может быть дешевым. Тоже самое с пивом. Доля крафтового пива в общих продажах — 1–1,2%, а в Штатах, по-моему, 20–23%. Отсюда можно сделать выводы, какие продукты больше пользуются спросом и какие пивные форматы следует открывать, исходя из толщины кошелька гостей. Если же сравнивать рюмочные и пивные бары, то сейчас градус этанола больше востребован, чем его вкус», — считает Константин Лялин, совладелец AF Brew.

Александр Романенко, совладелец пивоварни и бара «Бакунин» Фото: Роман Киташов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Последние полгода мы максимально направили усилия именно на развитие производства, еще и фабрику лимонадную построили. Сделали, наверное, самый дорогой лимонад в стране. Всё довольно радужно выглядит. Потребитель действительно начинает поворачиваться к русскому производителю лицом, что в баре, что в супермаркете. Да и менеджеры баров видят, что английское и немецкое пиво — это, конечно, красиво и эмоционально, но математика уже не «бьется» никак, а на русском пиве можно заработать. А что касается баров «Бакунин» — мы, наверное, все-таки начнем переговоры с управляющими компаниями и партнерами, с кем совместно это направление развивать. Поскольку все мы живые люди, сил на все не хватает», — говорит Александр Романенко, совладелец пивоварни и бара «Бакунин».

