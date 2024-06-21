СК начал проверку в отношении мужчины, который пытался насильно затащить в машину мальчика в Петербурге

В Петербурге Следственный комитет проводит проверку в отношении мужчины, который попытался насильно затащить в машину ребенка. Об этом 21 июня сообщил телеграм-канал ведомства.



Ранее СМИ опубликовали видео, на котором мужчина сначала заталкивает мальчика в автомобиль, а когда тот вырывается, таскает за капюшон и несколько раз бьет по лицу. Действие происходит на парковке во дворе дома. Затем подходит женщина, которая уводит ребенка с собой.

Родители мальчика зафиксировали побои и обратились в полицию.



По данным СК, дело происходило на улице Катерников на юге Петербурга. «По данному факту следственным отделом по Красносельскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка с целью установления наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 126 (похищение человека) и статьей 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)», — отмечается в сообщении ведомства.



Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

