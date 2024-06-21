Визит Путина в КНДР и саммит мира в Швейцарии. На ТВ обсудили теорию восточных боевых искусств

«Фонтанка.ру»
Визит Владимира Путина в КНДР и саммит мира в Швейцарии, на который не была приглашена Россия, стали на этой неделе главными темами для ведущих и гостей российского госТВ. Обзор национальных общественно-политических ток-шоу 21 июня публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».
Основные тезисы:
- идеология КНДР — образец мировой «свободы и независимости»;
- военный союз России с Северной Кореей — «естественное следствие» договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве;
- на Швейцарский саммит мира Россия ответила приемом из дзюдо Ути Мата Сукаси;
- «Пропагандистский шабаш», «прикрывающийся» мирной конференцией, проводился зря априори.
Могут ли северокорейские солдаты отправиться на СВО и должен ли ТТ, висящий на поясе, выстрелить в последнем акте, — в новом выпуске традиционной рубрики «Коробка передач».