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    Визит Путина в КНДР и саммит мира в Швейцарии. На ТВ обсудили теорию восточных боевых искусств

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    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    Визит Владимира Путина в КНДР и саммит мира в Швейцарии, на который не была приглашена Россия, стали на этой неделе главными темами для ведущих и гостей российского госТВ. Обзор национальных общественно-политических ток-шоу 21 июня публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online».

    Основные тезисы:

    • идеология КНДР — образец мировой «свободы и независимости»;
    • военный союз России с Северной Кореей — «естественное следствие» договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве;
    • на Швейцарский саммит мира Россия ответила приемом из дзюдо Ути Мата Сукаси;
    • «Пропагандистский шабаш», «прикрывающийся» мирной конференцией, проводился зря априори.

    Могут ли северокорейские солдаты отправиться на СВО и должен ли ТТ, висящий на поясе, выстрелить в последнем акте, — в новом выпуске традиционной рубрики «Коробка передач».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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