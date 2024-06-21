В водах Вуоксы местные жители заметили мертвых коров. Туши животных плавают там с весны и разлагаются прямо в реке

Несколько мертвых коров примерно с весны плавают и разлагаются в реке Вуокса в Ленинградской области, отравляя тем самым воду. Об этом сообщили в паблике «Каменногорск» в социальной сети «ВКонтакте».
Пост с фотографиями, предоставленными подписчиками, появился 19 июня. По приведенной информации, снимки были сделаны «ориентировочно в районе прудовского карьера». Читатели позднее добавили, что одна из туш «точно прибилась к острову Телячий ниже перевозного моста». Публикация заканчивалась вопросом — «Экологическая катастрофа или ничего страшного — песчинка в море?»
На пост отреагировало Управление ветеринарии Ленинградской области, написав в комментариях, что информацию для принятия мер и установления обстоятельств произошедшего направили в
До установления обстоятельств произошедшего пользователи соцсети в комментариях всё еще продолжают обсуждать мертвых коров и качество воды в реке Вуокса.
Ранее неизвестный мужчина утонул в районе базы активного отдыха «Вуокса Парк» в Приозерском районе Ленобласти.