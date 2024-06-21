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    ЦБ: Годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 7,7%

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    Годовая инфляция в Петербурге в мае ускорилась с 7,5% до 7,7%. Быстрее, чем год назад, в городе дорожали сосиски, сметана и авиабилеты.

    О динамике инфляции 21 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Там отметили, что рост цен на товары и услуги по-прежнему связан с высоким спросом, превышающим возможности расширения предложения, ростом внутреннего туризма и повышенными издержками производителей продуктов.

    Так, в мае в годовом выражении быстрее дорожали некоторые мясопродукты, в частности сосиски, сардельки, фарш. Также дороже, чем год назад, стала стоить сметана. Это связано с возросшими затратами производителей на зарплаты, логистику и сырье.

    Кроме того, ускорился рост цен на авиабилеты, что в Банке России связывают с растущим спросом на путешествия внутри страны. Петербург — популярное направление туризма, из-за чего быстрее дорожают автобусные экскурсии по городу.

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