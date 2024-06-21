ЦБ: Годовая инфляция в Петербурге ускорилась до 7,7%

Годовая инфляция в Петербурге в мае ускорилась с 7,5% до 7,7%. Быстрее, чем год назад, в городе дорожали сосиски, сметана и авиабилеты.



О динамике инфляции 21 июня сообщили в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России. Там отметили, что рост цен на товары и услуги по-прежнему связан с высоким спросом, превышающим возможности расширения предложения, ростом внутреннего туризма и повышенными издержками производителей продуктов.

Так, в мае в годовом выражении быстрее дорожали некоторые мясопродукты, в частности сосиски, сардельки, фарш. Также дороже, чем год назад, стала стоить сметана. Это связано с возросшими затратами производителей на зарплаты, логистику и сырье.