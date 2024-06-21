Водителю автобуса, утонувшего в Мойке, не удалось выйти из СИЗО

Суд в Петербурге не выпустил из-под ареста водителя автобуса, который в начале мая утонул в Мойке вместе с пассажирами. Защита просила смягчить ему меру пресечения, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов города.



Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда, который отправил под стражу Рахматшоха Курбонова — водителя автобуса №262, попавшего в смертельное ДТП в мае. Защитник просил вместо стражи отправить его под домашний арест, аргументируя тем, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Сам Курбонов поддержал прошение, заверив, что никуда не уедет и готов ходить в суд.