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    Начальника автоколонны компании, чей автобус утонул в Мойке, не отпустили домой

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    Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения для начальника автоколонны компании «Такси», чей автобус упал в Мойку 10 мая. Ранее его отправили под арест до 10 июля.

    Джахангир Халилов просил изменить ему меру со стражи на домашний арест, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Однако городской суд отставил постановление Октябрьского районного суда без изменений.

    В отношении Халилова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более человек, по части 3 статьи 238 УК РФ. Его обвиняют в том, что за рулем автобуса № 262 оказался невыспавшийся водитель. Это стало одной из причин смертельной аварии.

    Сам водитель на допросах рассказывал, что накануне аварии вернулся домой в два ночи, а в районе семи утра его снова вызвали на работу. В отношении него возбуждено два дела: о нарушении ПДД и нелегальной постановке на учет иностранных граждан.

    Напомним, днем 10 мая новый лазурный автобус занесло на повороте, и он, протаранив ограждение на Поцелуевом мосту, упал в реку. В автобусе было 8 пассажиров, семеро из них погибли.

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