Начальника автоколонны компании, чей автобус утонул в Мойке, не отпустили домой

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на меру пресечения для начальника автоколонны компании «Такси», чей автобус упал в Мойку 10 мая. Ранее его отправили под арест до 10 июля.



Джахангир Халилов просил изменить ему меру со стражи на домашний арест, сообщает 20 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Однако городской суд отставил постановление Октябрьского районного суда без изменений.

В отношении Халилова возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более человек, по части 3 статьи 238 УК РФ. Его обвиняют в том, что за рулем автобуса № 262 оказался невыспавшийся водитель. Это стало одной из причин смертельной аварии.