В Азове потушили пожар на нефтебазе. Она горела почти четыре дня

В Ростовской области потушили нефтебазу, которая загорелась 18 июня после атаки дронов. Об этом 21 июня в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он.
Также сегодня в Азове завершили спасательную операцию по устранению последствий атаки БПЛА на территории предприятия «АзовПродукт», сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Устименко. На месте работали более 200 пожарных и спасателей. «Более 70 часов они провели в настоящем пекле», — написал Устименко.
Ранее в Роспотребнадзоре Ростовской области сообщали, что в пробах воздуха, отобранных на территории жилой застройки Азова, не установлено превышений предельно допустимых концентраций химических веществ.
В ночь на 18 июня после атаки беспилотника на Ростовскую область загорелись резервуары с нефтепродуктами на нефтебазе в Азове. «Фонтанка» показывала кадры пожара. Днем 19 июня произошла разгерметизация 2-го резервуара.