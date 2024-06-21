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    В Азове потушили пожар на нефтебазе. Она горела почти четыре дня

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    В Ростовской области потушили нефтебазу, которая загорелась 18 июня после атаки дронов. Об этом 21 июня в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он.

    Также сегодня в Азове завершили спасательную операцию по устранению последствий атаки БПЛА на территории предприятия «АзовПродукт», сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Устименко. На месте работали более 200 пожарных и спасателей. «Более 70 часов они провели в настоящем пекле», — написал Устименко.

    Ранее в Роспотребнадзоре Ростовской области сообщали, что в пробах воздуха, отобранных на территории жилой застройки Азова, не установлено превышений предельно допустимых концентраций химических веществ.

    В ночь на 18 июня после атаки беспилотника на Ростовскую область загорелись резервуары с нефтепродуктами на нефтебазе в Азове. «Фонтанка» показывала кадры пожара. Днем 19 июня произошла разгерметизация 2-го резервуара.

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