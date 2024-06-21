В Азове потушили пожар на нефтебазе. Она горела почти четыре дня

В Ростовской области потушили нефтебазу, которая загорелась 18 июня после атаки дронов. Об этом 21 июня в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По состоянию на 12:00 пожар на нефтебазе в Азове ликвидирован», — написал он.

Также сегодня в Азове завершили спасательную операцию по устранению последствий атаки БПЛА на территории предприятия «АзовПродукт», сообщил в Telegram исполняющий обязанности главы администрации города Дмитрий Устименко. На месте работали более 200 пожарных и спасателей. «Более 70 часов они провели в настоящем пекле», — написал Устименко.