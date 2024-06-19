«Произошла разгерметизация второго резервуара». В Азове продолжает гореть нефтебаза

В Ростовской области не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, которая горит после атаки БПЛА. Об этом 19 июня сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал Голубев в своем официальном тг-канале.

Утром 19 июня сообщалось, что в тушении пожара задействованы 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд. Однако местные власти заявляли, что рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет.