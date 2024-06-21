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    Сборная Испании вышла в плей-офф Евро-2024. В этом ей очень помог автогол итальянцев

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    Сборная Испании 20 июня обыграла со счетом 1:0 национальную команду Италии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии.

    Для победы испанцев оказалось достаточно автогола итальянского футболиста Риккардо Калафьори: этот единственный гол на 55-той минуте был забит срезавшим в свои ворота итальянским защитником после прострела Нико Уильямса с левого фланга. По итогам матча у Испании оказалось 6 очков, и так она досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Италия с 3 баллами занимает второе место. На третьей строчке — Албания, на четвертой — Хорватия: у каждой из них по одному баллу.

    В третьем туре Испания 24 июня сыграет с Албанией, а Италия — с Хорватией.

    Ранее сегодня сборная Англии сыграла вничью с командой Дании, а сборная Сербии спаслась в конце матча против Словении.

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    ИспанияИталияСборнаяЕвро-2024Плей-оффАвтогол
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