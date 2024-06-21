Куда пойти 21–23 июня: фестиваль старинной музыки, графика эпохи Дюрера в Эрмитаже и концерты «Кино»

Фото: кадр из видео/ Рок-группа «Кино» / YouTube Поделиться Поделиться





В наступающие выходные проникаемся атмосферой Востока в Ораниенбауме и «Полутора комнатах», допоздна танцуем на концертах и переносимся в прошлое благодаря современным художникам и любителям старинного звучания.



Актуальное

Китайский дворец предстал обновленным В хорошую погоду, 10:30 до 12:00, с 14:00 до 15:30, 0+



Фото: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





После 20 лет масштабной реставрации в Ораниенбауме полностью открыли Китайский дворец. Памятник в стиле рококо, построенный Антонио Ринальди, — архитектурная доминанта парка и уникальный исторический памятник. Последними в этом году мастера отремонтировали четыре интерьера: Китайскую опочивальню, Туалетную, Портретную и Кабинет Екатерины. Посетить музей можно будет только в хорошую погоду, ведь дворец относится к «климатическим», и обращаться с его интерьерами нужно особенно бережно. Билеты продаются только на месте, на посещение в тот же день.



«Дуо»: две примы на одной сцене 21 и 22 июня, 19:00, 18+

Проект «Дуо» с Дианой Вишнёвой и Дарьей Павленко — в эти выходные в БДТ им. Товстоногова. Форма спектакля отсылает к театральным вечерам XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет. Танцовщицы — обе примы Мариинского театра — в движении расскажут историю о перерождении и поиске своего отражения. Через танцевальные диалоги солисток зрителям откроется толика личности каждой, а в финале придет понимание, каково это — встретиться с собой лицом к лицу. Костюмы в спектакле особенные — они будут трансформироваться по ходу действия, подчеркивая происходящие изменения.



Мариинский представляет специальную программу 22 июня, 19:00, 12+



Мариинский театр приготовил тематическую программу ко Дню памяти и скорби. В субботу на второй сцене дают балет «Барышня и хулиган». Музыка для него взята из трех балетов Дмитрия Шостаковича — «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей». Также в партитуру были включены фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам. Под взглядами публики оживёт история «о нравственном перерождении Хулигана под влиянием незнакомого ему прежде чувства любви». Сразу после зритель увидит второй балет на музыку Шостаковича — «Ленинградская симфония». Приступая к постановке этого балета, хореограф Игорь Бельский выстроил танцевальную структуру, аналогичную музыкальной. На протяжении всего действия сцена остаётся почти пуста, друг друга сменяют не масштабные декорации на тему блокады, а лишь емкие задники-плакаты. И «Барышню и хулигана», и «Ленинградскую симфонию» в театре показывают только в праздничные даты.

В Петропавловской начнется карильонный фестиваль 23 июня, 19:00, 0+

На Соборной площади Петропавловской крепости карильонный фестиваль «Музыка над городом» откроется выступлением почетного директора Королевской школы карильона города Мехелен, профессора факультета искусств СПбГУ Йозефа Хаазена. Именно по его инициативе взамен утраченного карильона в Петропавловском соборе в 2001 году был создан и установлен новый. Карильон — уникальный инструмент, состоящий из колоколов. В России таких всего три.

В музеях

Эрмитаж знакомит с немецкой графикой До 29 сентября, 0+

Новая экспозиция «Эпоха Дюрера. Рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков в Галерее графики Зимнего дворца покажет работы предшественников, современников и последователей Альбрехта Дюрера. Первыми зрители увидят произведения XV века и познакомятся с творчеством Мартина Шонгауэра, центральный раздел будет посвящён немецкому Возрождению, а завершит выставку часть, посвящённая маньеризму, середине и второй половине XVI столетия. В последний раз немецкую графику полноценно показывали в Эрмитаже в 1969 году.



«Подземные ручьи» свяжут прошлое с настоящим До 14 июля, 12+



«Трэш-барокко», переосмысление эстетики старинных полотен и архитектурных ансамблей — такие доминанты можно выделить в творчестве современной художницы Светы Исаевой. Еë «Подземные ручьи» стали новой выставкой проекта «Было/Не было» в галерее «Сарай». Через живопись и графику Исаева обращается к различным абстрактным формам с отсылкой как к мировому искусству, так и к предметам повседневной жизни. Такая задумка как нельзя лучше подходит для «Сарая», который после обновления в прошлом году стал площадкой современного искусства, кураторы которой стремятся выстроить диалог между классической формой музея и современной интерпретацией наследия.



«Зеркало» СССР возникло в «Артмузе» До 11 августа, 6+

«Зеркалами, поставленными перед историей» называют ценители работы Александра Грекова. Художник оглядывается на советскую эпоху и вписывает в свои полотна вышедшую из строя технику тех времëн. Заброшенные заводы, сломанные поезда и заржавевшие автобусы становятся в его мире символами изменчивости истории. Выставка Грекова «Мифология оптимизма» сейчас доступна для осмотра в «Артмузе».

«Династия Минь» покажет Восток в «Полутора комнатах» До 19 августа, 16+



В творчестве Иосифа Бродского «китайское» стихотворение только одно — «Письма династии Минь». Оно было опубликовано в 1977 году, но писать его поэт начал еще в Ленинграде. Именно об этом произведении, об интересе Бродского к Востоку и о том, как китайские мотивы сплелись с его судьбой с раннего детства, узнают посетители выставки «Династия Минь» в «Полутора комнатах». В центре экспозиции — уникальная коллекция скульптур древней эпохи. Кураторами выступили бывшая директор Пушкинского музея в Москве Марина Лошак и Юлия Сенина.



Послушать музыку

В Филармонии впервые сыграют «Книгу меланхолии» 21 июня, 20:00, 6+

В Большом зале Петербургской филармонии на вечере «Алхимия русской мысли» прозвучит новое сочинение петербургского композитора Настасьи Хрущевой. «Книгу меланхолии» для фортепиано с оркестром она написала специально по заказу Филармони. Кроме сочинения Хрущевой гости услышат Первый фортепианный концерт Чайковского. На сцене — Академический симфонический оркестр под управлением Юрия Лебедева, солист — Мирослав Култышев.

«Кино» в Петербурге — с двумя концертами 21 и 22 июня, 12+

Рок-группа «Кино» даёт концерт в «Ледовом дворце», а на следующий день исполняет лучшее в «Севкабель порту». В обновленную программу «История этого мира» вошли композиции из альбома 1985 года «Это не любовь», перезаписанные в конце 2023 года. В планах коллектива — обновить всю концепцию своего выступления, включая свет и видеоряд, и использовать редкие архивные видеозаписи.



Оркестр «Тут рядом» выступит в Летнем театре 22 июня, 20.00, 6+



В Летнем театре во дворе Бутылки в субботу играет оркестр «Тут рядом». В его составе есть помимо профессионалов «особые» музыканты и новички, впервые взявшие в руки барабан. Все собранные средства от продажи билетов будут переданы в фонд «Антон тут рядом».

Ева Польна чествует лето на Roof Fest 22 июня, 19:00, 12+

Большой летний концерт на крыше Roof Fest даëт Ева Польна. Она исполнит классические хиты и новые песни с последнего альбома «Открытый космос». Пластинка увидела свет осенью прошлого года.

K-fest вдохновляет старинной музыкой 21 — 23 июня, 0+



Петербургские религиозные и культурные пространства принимают фестиваль старинной музыки K-Fest. Органист Андрей Коломийцев в пятницу на вечере Dass Vatter Unser исполнит южногерманский хорал XVII века в 40 вариациях — увлекательных, сложных по своему композиторскому решению и изящных. Начало 21 июня в 19:30.

Два последних сочинения Баха — «Музыкальное приношение» и «Искусство фуги» — станут центральной темой концерта 22 июня «Загадки во тьме». На сцене — инструментальный ансамбль в составе: Владимир Шуляковский, Александр Горбунов, Прасковья Шуляковская и Андрей Коломийцев. Все они играют на барочных инструментах. Начало в 18:00.

K-Fest завершится «Большой ночью старинной музыки» в Лютеранской церкви святой Екатерины — 23 июня с 16:00. Музыканты, занимающиеся продвижением барочного исполнительства в России, подарят слушателям музыку для органа, клавесина и барочного ансамбля.



Театральное

«Класс коррекции» стал спектаклем в ТЮЗе 21 июня, 19:00, 14+



Фото: фрагмент афиши/ ТЮЗ Поделиться Поделиться





ТЮЗ им. А.А. Брянцева представляет «Класс коррекции» по повести Екатерины Мурашовой в постановке Василия Сазонова. Внимание зрителя окажется сфокусировано на историях подростков, которых социум записал в аутсайдеры. В мрачной и горькой истории Сазонов, несмотря ни на что, отыскивает вспышки радости и жизнелюбия и переносит их на сцену. По словам режиссёра, спектакль посвящен «вере в живое, творческое начало человека, которое помогает нам, как Мюнхгаузену, каждый раз вытаскивать себя за волосы из самой тяжелой жизненной ситуации».



Спектакль о потере ребёнка — на Александринской сцене 21 июня, 19:30, 16+

Танцевальный спектакль «Не открывая глаз» на Новой сцене Александринского театра поднимает редко проговариваемую, неудобную и во многом табуированную тему перинатальной утраты. Три части в хореографии символизируют все стадии принятия потери ребенка и становятся ритуалом проживания горя. Зритель же — сторонний свидетель, которому позволено заглянуть «за кулисы» жизни и смерти. Музыку для спектакля создал композитор Константин Чистяков.

«Легенда» знакомит детей с миром Пушкина 22 июня, 11:00, 4+

Ценить то, что имеешь, маленьких зрителей учит спектакль театра «Легенда» «Сказка о рыбаке и рыбке». В пушкинский текст режиссёр Наталья Сергеева привнесла яркие видео, популярные музыкальные мелодии, песни и танцы. Всё это ради того, чтобы удержать внимание детей и представить сюжет в новом свете.

В Музкомедии дадут премьеру о невестах-близнецах 21 и 23 июня, 16+



Театр Музыкальной комедии представляет спектакль Геннадия Тростянецкого «Жирофле-Жирофля». История о двух испанских девушках-близнецах, которые были так похожи, что их различали лишь по цвету банта, — образец классической буффонады и истории с переодеваниями. Зрители оценят как обилие лёгких распевных песенок, так и развернутые финалы-ансамбли, которые напоминают оперные. Режиссёр постарался отойти от исторической традиции постановок материала и переосмыслил французский текст XIX века, приблизив его к нынешним реалиям.



«Придворная опера» — для всех под открытым небом 23 июня, 18:00, 0+

В саду Государственного музея Политической истории коллектив «Придворная опера» в воскресенье исполняет оперу итальянского композитора Масканьи «Дзанетто». В 2012 году артисты театра первыми в России прикоснулись к этому материалу и рассказали о любви бывшей куртизанки Сильвии и юного трубадура. Вход свободный.



На экранах «Росфото» покажет кино Никарагуа С 20 июня, 18+



Фото: кадр из фильма «Командир» Поделиться Поделиться





В «Росфото» стартует кинофестиваль «Никарагуа: наследие и новая культура». 21 июня зрителям покажут политический триллер Латифа Файзиева «Охота на дракона», снятый в 1986 году при сотрудничестве СССР и Никарагуа. В центре сюжета оказываются латиноамериканская страна Гуадиана, в которой легко угадывается Никарагуа, и борьба советских и американских агентов за контроль над секретным климатическим оружием. В воскресенье, 23 июня, в программе — картина режиссера Себастьяна Ариеса «Рама». Она рассказывает об уникальной и исчезающей культуре двух тысяч жителей острова Рама-Кей в Карибском бассейне. Фестиваль закончится вечером того же дня фильмом режиссера Хосе Уилока «1, 2, 3… Потанцуем» об истории танцев Никарагуа.



Прошлое и последствия — в «Пяти фунтах искупления» С 20 июня, 16+

В прокат выходит криминальная драма Фила Эллокко «Пять фунтов искупления». Главный герой в исполнении Люка Эванса выходит из семьи и пытается вновь заслужить доверие близких ему людей. Вот только призраки прошлого идут за ним по пятам, и в некоторых делах бывшему осужденному наконец-то придётся поставить точку. Также в картине снялись Рори Калкин (брат Маколея Калкина) и Алекс Петтифер.

«Маленькая девочка в голубом»: воспоминания о матери в кадре С 20 июня, 18+



Фото: кадр из фильма «Маленькая девочка в голубам» Поделиться Поделиться





В прокат выходит франко-бельгийская картина «Маленькая девочка в голубом», которую режиссёр Мона Ашаш посвятила памяти своей матери. Постановщица воссоздаёт жизнь самого близкого человека по фотографиям, документам и письмам. На роль своей мамы она пригласила известную французскую актрису Марион Котийяр, что помогает творческой группе реконструировать место и время действия — бурный богемный Париж 1960-х и 1970-х годов — и погрузить зрителя в вихрь перипетий и нелёгкую жизнь женщины той поры.



Байопик о Равеле покажет рождение «Болеро» С 20 июня, 18+

