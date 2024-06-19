В ТЮЗе представят «Класс коррекции»

21 июня в ТЮЗе им. А.А. Брянцева состоится очередная премьера — «Класс коррекции» по повести Екатерины Мурашовой в постановке Василия Сазонова. Предыдущими работами Сазонова в ТЮЗе стали детские спектакли про Петсона и Финдуса, в этот раз режиссер попробует обратиться к подростковой аудитории.



Фото: фрагмент афиши спектакля Поделиться Поделиться





Екатерина Мурашова воссоздает в своей книге школьное гетто для подростков-аутсайдеров, ставших по той или иной причине отбросами общества. Проблемы детей с особенностями здоровья, социальной адаптации, трудностями в межличностных коммуникациях — эта неудобная тема вызвала в свое время резонанс. В 2014 году по этой повести был снят нашумевший фильм Ивана Твердовского. Мрачное и психологически тяжелое повествование, наполненное сценами агрессии и насилия, маскируется под документальность: операторская работа напоминает «домашнюю» съемку, личные архивы детей, случайно попавшие на большой экран. Однако театр вычитывает в словах автора жизнелюбие и оптимизм и находит светлую надежду на будущее в, казалось бы, беспросветной реальности группы общества, выкинутой из социума. Это честный и душевный разговор о необходимости принятия особенностей другого.



Василий Сазонов о спектакле: «Мы делаем наш спектакль не о трудных подростках, потому что, на мой взгляд, нет никаких «трудных» и «легких» подростков. Есть дети, на которых мир махнул рукой, списал в категорию «уродов», просто потому что они не такие, как все. Но ведь и каждый из нас не такой, как все! Наш спектакль посвящен вере в живое, творческое начало человека, которое помогает нам, как Мюнхгаузену, каждый раз вытаскивать себя за волосы из самой тяжелой жизненной ситуации».

14+



Арина Хек

