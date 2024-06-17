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    В «Росфото» пройдёт кинофестиваль, посвященный культуре Никарагуа

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    В «Росфото» 20 июня стартует кинофестиваль «Никарагуа: наследие и новая культура». «Росфото» подготовило его совместно с Национальной синематекой Никарагуа. На открытии в 19 часов выступит посол Никарагуа в России.

    Фото: кадр из фильма «Антология Карла Ригби»
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    Фильмом открытия станет документальная «Антология Карла Ригби» режиссёров Эдуардо Шпигелер и Марии Хосе Альварес. Карл Ригби — поэт-перформансист, опирающийся на африканские традиции устного творчества и на социальную критику, характерную для Центральной Америки. Кинематографисты в течение двух лет записывали беседы и выступления поэта в его доме, студии, во время прогулок по столице страны Манагуа и по его родному городу — Жемчужной Лагуне, стараясь сохранить его уникальную речь.

    21 июня будет показан политический триллер Латифа Файзиева «Охота на дракона», снятый в 1986 году при сотрудничестве СССР и Никарагуа. Фильм стал одним из лидеров кинопроката СССР в 1987 году, его посмотрели 15,2 млн зрителей. В центре сюжета — латиноамериканская страна Гуадиана, в которой легко угадывается Никарагуа, и борьба советских и американских агентов за контроль над секретным климатическим оружием. Фильм снимался прямо в ходе активной фазы гражданской войны в Никарагуа.

    23 июня покажут фильм режиссера Себастьяна Ариеса «Рама». Это название малого коренного народа Никарагуа. Носителями этой культуры являются менее 2000 человек, проживающих на острове Рама-Кей в Карибском бассейне. Фильм расскажет об их быте и традициях.

    Фото: кадр из фильма «Командир»
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    Закроется фестиваль вечером этого же дня фильмом режиссера Хосе Уилока «1, 2, 3… Потанцуем» — об истории танцев Никарагуа; о «черном танце», который соединяет в себе различные традиции, о бальных танцах, которые остаются историческим наследием, и о танце сико, который помогает детям с заболеваниями получить новый импульс к жизни.

    Кроме того, фестивальная программа включает в себя встречи с режиссерами и киноведами, открытые обсуждения фильмов и лекции. Режиссер-документалист Александр Марков 22 июня расскажет о метаморфозах документалистики, а 23 июня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Кунсткамеры Наталья Казурова расскажет о рождении разных киноязыков в разных регионах мира.

    Подробная программа на сайте «Росфото».

    12+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма «Антология Карла Ригби»
    Фото: кадр из фильма «Командир»

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