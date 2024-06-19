На Новой сцене Александринского покажут танцевальный спектакль о том, как справиться с утратой ребенка

Утрата близкого человека — всегда трагедия, но трагедия ощущается особенно остро и болезненно, когда родители теряют детей. Рождение и смерть — два главных процесса, которые происходят вне зависимости от нашего влияния, однако свыкнуться со смертью всегда оказывается трудно. Мы испытываем страх перед смертью и не знаем, как подойти к этой теме, не представляем, как попросить о помощи, когда нуждаемся в ней, и не умеем переживать боль и горечь утраты. Смерть — табуированная тема, не попадающая в широкий круг общественных обсуждений. Детская смерть — тема еще более неудобная, к которой непонятно как подступиться, тем более на территории театра. Ярким примером освящения этой темы можно назвать спектакль Театра ненормативной пластики «Посмотри на него» по автобиографическому роману Анны Старобинец, который не только поднял закрытую прежде тему, но и смог повлиять на процесс реабилитации женщин.

