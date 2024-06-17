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    В прокат выходит боевик «Пять фунтов искупления» с Люком Эвансом в главной роли

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    Фото: paradisegroup.ru
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    20 июня на экраны выходит криминальная драма Фила Эллокко «Пять фунтов искупления». Сюжет вращается вокруг главного героя — Адама (Люк Эванс — Бард в «Хоббите: Битва пяти воинств»). Отсидев 16 лет за убийство, тот возвращается в свой район и пытается восстановить свою семью, заслужив прощение сына, который рос без отца. Одновременно с этим пытается встать на честный путь Майк, который работает на своего дилера-дядю. А друг Майка — брат парня, которого убил Адам… Однажды все эти жизни пересекутся.

    Майка играет Рори Калкин (брат Макколея Калкина), его дядю — Алекс Петтифер («Министерство неджентльменских дел»).

    Действие фильма происходит в Нью-Йорке, однако снимался он в Манчестере, в Великобритании. Снял фильм по собственному сценарию инди-режиссер Фил Эллокко, для которого это второй полнометражный проект. Критики особо отметили игру Калкина, который уже некоторое время успешно снимается в независимом кино: по словам рецензентов, он может вызвать тут и смех, и жалость, и симпатию.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: paradisegroup.ru

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