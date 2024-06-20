Более 80 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения объектов электросетевого хозяйства в Чечне: вечером 20 июня из-за сильных дождей и ветра без электроснабжения остались 83,1 тысячи потребителей. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго.



Скорость ветра в республике достигала 25 метров в секунду, а к дождям прибавились грозы. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 43 бригады — 142 человека и 43 единицы спецтехники.

Мощный ураган срывал крыши домов и валил деревья. Ветер повредил многие линии электропередачи. В МЧС Чечни сообщили, что глава республики Рамзан Кадыров поручил руководителям региональных ведомств помочь всем пострадавшим и оказать всестороннюю поддержку.