Более 80 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения объектов электросетевого хозяйства в Чечне: вечером 20 июня из-за сильных дождей и ветра без электроснабжения остались 83,1 тысячи потребителей. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго.
Скорость ветра в республике достигала 25 метров в секунду, а к дождям прибавились грозы. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 43 бригады — 142 человека и 43 единицы спецтехники.
Мощный ураган срывал крыши домов и валил деревья. Ветер повредил многие линии электропередачи. В МЧС Чечни сообщили, что глава республики Рамзан Кадыров поручил руководителям региональных ведомств помочь всем пострадавшим и оказать всестороннюю поддержку.
Днем 20 июня на Москву тоже обрушился ураган, скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За час выпало 22 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Жертвами непогоды стали два человека.