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    Более 80 тысяч жителей Чечни остались без света из-за непогоды

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    Неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения объектов электросетевого хозяйства в Чечне: вечером 20 июня из-за сильных дождей и ветра без электроснабжения остались 83,1 тысячи потребителей. Об этом сообщает в телеграм-канале Минэнерго.

    Скорость ветра в республике достигала 25 метров в секунду, а к дождям прибавились грозы. К аварийно-восстановительным работам были привлечены 43 бригады — 142 человека и 43 единицы спецтехники.

    Мощный ураган срывал крыши домов и валил деревья. Ветер повредил многие линии электропередачи. В МЧС Чечни сообщили, что глава республики Рамзан Кадыров поручил руководителям региональных ведомств помочь всем пострадавшим и оказать всестороннюю поддержку.

    Днем 20 июня на Москву тоже обрушился ураган, скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За час выпало 22 мм осадков, что составляет треть месячной нормы. Жертвами непогоды стали два человека.

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    УраганЧечняОтключение светаМЧСМинэнерго
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