Московские мегаливни завершились. Власти столицы оценивают ущерб и называют количество пострадавших

Москва и весь столичный регион к вечеру 20 июня оказались в тылу сместившегося циклона, и сильные дожди в ближайшее время уже больше не ожидаются. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.
Небольшие осадки в четверг все еще возможны, но с наступлением пятницы благодаря антициклону погода улучшится и посвежеет: установится «скандинавский» тип погоды — нежаркий и комфортный. «Камней с неба больше не будет», — заверил Тишковец.
Днем 20 июня на Москву обрушился ураган, скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За час выпало 22 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.
Жертвами непогоды стали два человека, о чем Департамент здравоохранения Москвы сообщил «Интерфаксу». 18 человек госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Четверо из 18 — дети; их состояние оценивается как удовлетворительное.