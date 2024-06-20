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    Московские мегаливни завершились. Власти столицы оценивают ущерб и называют количество пострадавших

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    Москва и весь столичный регион к вечеру 20 июня оказались в тылу сместившегося циклона, и сильные дожди в ближайшее время уже больше не ожидаются. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в интервью РИА Новости.

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    Небольшие осадки в четверг все еще возможны, но с наступлением пятницы благодаря антициклону погода улучшится и посвежеет: установится «скандинавский» тип погоды — нежаркий и комфортный. «Камней с неба больше не будет», — заверил Тишковец.

    Днем 20 июня на Москву обрушился ураган, скорость ветра достигала 90 км/ч (25 м/с). За час выпало 22 мм осадков, что составляет треть месячной нормы.

    Жертвами непогоды стали два человека, о чем Департамент здравоохранения Москвы сообщил «Интерфаксу». 18 человек госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Четверо из 18 — дети; их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Разбушевавшейся стихией было повалено более 700 деревьев и повреждено более 300 машин.

    Сильный ливень накрыл и Петербург: в МЧС подсчитали упавшие деревья и помятые машины.

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