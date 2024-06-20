Министр труда рассказал, как будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам в 2025 году. Спойлер: больше, чем раз в год

Спустя девять лет после отмены выплат пенсии работающим пенсионерам они возобновятся. 20 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексировать их будут дважды в год — как работающим, так и не работающим.
В России 7,8 миллиона пенсионеров продолжают трудиться, но с 2016 года их пенсии не индексируются. Теперь, цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минтруда, «как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года».
В 2024 году завершается переходный период, когда пенсии индексировались ежегодно с 1 января по уровню фактической инфляции. «Сегодняшнее решение позволяет возобновить индексацию пенсий работающих пенсионеров. Таким образом в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов, в 2027 году — с учетом индексации
«Включение в пенсию индексации за период с 2016 по 2024 год для работающих пенсионеров будет происходить уже после завершения трудовой деятельности», — сообщил Котяков. Индексация в 2025 году будет проходить по единым правилам как для неработающих, так и для работающих пенсионеров, а размер прибавки при равном стаже будет одинаковым как для работающих, так и для неработающих граждан.
Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 февраля 2025 года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом он заявил в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. На это потребуется минимум 100 миллиардов рублей, уточнила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Для возобновления индексации не нужно будет дополнительно подавать какие-либо заявления, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.