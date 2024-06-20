Министр труда рассказал, как будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам в 2025 году. Спойлер: больше, чем раз в год

Спустя девять лет после отмены выплат пенсии работающим пенсионерам они возобновятся. 20 июня министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что индексировать их будут дважды в год — как работающим, так и не работающим.

В России 7,8 миллиона пенсионеров продолжают трудиться, но с 2016 года их пенсии не индексируются. Теперь, цитирует «Интерфакс» пресс-службу Минтруда, «как и предусмотрено действующим законодательством, с будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года».