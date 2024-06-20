Президент Таджикистана подписал закон о запрете носить в стране «чуждую национальной культуре» одежду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 июня подписал 35 законов, среди которых — «О регулировании торжеств и церемоний» и «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка», призванные защитить «ценности национальной культуры». Информацию об этом публикует пресс-служба главы государства.
Именно в законе о торжествах и церемониях теперь предусмотрен запрет на ношение «чуждой одежды», за несоблюдение которого предусмотрен штраф. В тексте, впрочем, точно не указано, какие именно виды одежды попадают под определение «чуждых национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.
По информации агентства «Азия-Плюс», некоторые жители стали жаловаться, что власти начали останавливать на улицах женщин в хиджабах и требовать, чтобы они сняли хиджаб или носили его как платок.
В закон о воспитании детей были добавлены несколько новых статей, усиливающих роль педагогов, образовательных учреждений, общественных комиссий, органов государственной власти и самоуправления и представителей общественности.
Ранее Эмомали Рахмон заявлял, что подростков и молодежь необходимо оберегать от влияния «деструктивных и ужасающих групп и движений», и призвал не допускать ситуации, когда дети будут «порочить доброе имя таджикской нации и своих родителей».