Президент Таджикистана подписал закон о запрете носить в стране «чуждую национальной культуре» одежду

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 20 июня подписал 35 законов, среди которых — «О регулировании торжеств и церемоний» и «Об ответственности за обучение и воспитание ребенка», призванные защитить «ценности национальной культуры». Информацию об этом публикует пресс-служба главы государства.

Именно в законе о торжествах и церемониях теперь предусмотрен запрет на ношение «чуждой одежды», за несоблюдение которого предусмотрен штраф. В тексте, впрочем, точно не указано, какие именно виды одежды попадают под определение «чуждых национальной культуре» и запрещены к продаже и ношению.