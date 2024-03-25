«Позорное и страшное происшествие». Президент Таджикистана прокомментировал теракт в «Крокусе»

«Позорным и страшным происшествием» назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая перед участниками праздничного карнавала, посвященного празднику Навруз. Он призвал родителей уделить серьезное внимание воспитанию детей, пишет 25 марта РИА Новости.
Рахмон подчеркнул, что подростков и молодежь необходимо оберегать от влияния «деструктивных и ужасающих групп и движений», и призвал не допускать ситуации, когда дети будут «порочить доброе имя таджикской нации и своих родителей».
Президент Таджикистана напомнил, что 9 марта встречался с представителями общественности и религиозными деятелями, обсуждалось расширение деятельности экстремистских и террористических группировок.
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