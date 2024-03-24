О чем говорят по-таджикски боевики из «Крокус Сити Холла» на видео от первого лица

На записи «от первого лица» из «Крокус Сити Холла» террористы активно переговариваются, хотя в оригинале записи их голоса искажены. «Фонтанка» попросила экспертов из Таджикистана рассказать: на каком языке общаются боевики на видео и о чем именно они говорили, расстреливая в упор из автомата безоружных людей и перерезая горло на камеру. 23 марта, на следующий день после террористической атаки на «Крокус Сити Холл», где находились несколько тысяч человек, в телеграм-каналах были опубликованы видео «от первого лица» — предположительно, их слили в сеть сами преступники. Видео сопровождает пометка о том, что нападение совершили представители ИГИЛ* (признано террористической организацией).



Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





В этот же день ФСБ доложила о задержании 11 человек по делу о теракте, четырем из которых вменяют непосредственно участие в атаке на концертный центр. МВД уточнило, что все задержанные — иностранцы, у них найдены паспорта Таджикистана.

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





Эксперты из Таджикистана по просьбе «Фонтанки» посмотрели видео. Они рассказали, что стреляющие на нём люди говорят на таджикском языке, либо на одном из языков Афганистана дари — эти языки идентичны на слух и отличаются только написанием.

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





«На видео есть таджикские выражения, но дело в том, что таджикский язык — это тот же дари, на котором в Афганистане говорят. Фарси похож на них, он тоже из семейства персидских языков. Насколько мне известно, большинство таджиков проживает в Афганистане и Узбекистане. Их там больше, чем в Таджикистане. Поэтому по языку о принадлежности к государству выводов делать не стоит», — рассказал Абдулло Давлатов, бывший председатель Союза таджикистанцев России.



Он отмечает, что не все слова на записях можно разобрать, но отчётливо слышны фразы, которые переводятся на русский как «Мы вас поломаем в конце концов», «Мы сломаем вас». Кроме этого, слышна фраза на арабском «Аллах Акбар».

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





«Судя по контексту, скорее всего, они имеют в виду, что сломают «неверных». Хотя, я уверен, что они сами неверные, потому что, по исламу, убийство одного невинного человека равно убийству всего человечества», — говорит Довлатов.

То, что бандиты на видео говорят на таджикском, подтвердил и эксперт по религиозному экстремизму Негматулло Мирсаидов. Однако он подчеркивает: из этого нельзя делать вывод о том, что они представляют нацию или государство. На видео допросов обвиняемые в теракте сами рассказывают, что делали это за деньги, а не из каких-либо убеждений.

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





«Есть мнение, что раз, допустим, эти люди на таджикском говорят, — значит, это совершили таджики. Это неверный вывод. Известно, что в 2010-х много людей из Центральной Азии и из России примыкали к каким-либо группировкам. Я считаю, что если человек совершил теракт за пятьсот тысяч рублей, он вовсе не имеет человеческого облика», — поделился размышлениями с «Фонтанкой» Негматулло Мерсаидов.

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





Эксперты обращают внимание, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершен во время двух священных праздников для таджиков, которые исповедуют ислам. 21 марта, в день весеннего равноденствия, начался Навруз — это Новый год персоязычных и тюркоязычных народов. Его принято отмечать 12 дней. Больше того, 10 марта начался священный месяц Рамадан. Это месяц, когда пророку Мухаммеду был ниспослан Коран, и правоверным надлежит вести себя максимально праведно.

Фото: скриншот видео из соцсетей Поделиться Поделиться





МИД Таджикистана утром 23 марта поспешил заявить о том, что называть террористов гражданами этой страны нельзя, так как это может повредить таджикам. Однако после того, как сообщения об их гражданстве были подтверждены найденными в машине беглецов паспортами Таджикистана, дипломаты смягчили тон и заговорили о том, что поддерживают контакты по этому поводу с российскими властями.



На следующий день Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил слова поддержки и сочувствия народу России и провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По их результатам Рахмон выразил уверенность, что Россия и Таджикистан готовы вместе бороться с терроризмом. Кроме этого, он подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии.



Ранее западные медиа со ссылкой на источники в разведке и правительстве США сообщили, что теракт в «Крокус Сити Холле» организован афганским подразделением ИГИЛ. О том же самом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.



В то же время власти России пока не заявляют о приоритетности такой версии. Владимир Путин в своем выступлении перед россиянами 23 марта подчеркнул, что террористы были пойманы по пути на Украину, куда они направлялись из Москвы. Также он пообещал выяснить, кто именно был заказчиком и организатором расстрела людей в Крокус Сити Холле». Среди популярных в сети версий — таджики были наняты для совершения терактов украинскими спецслужбами. Власти Украины это отрицают.



Террористический акт в Подмосковсном «Крокус Сити холле» произошел вечером 22 марта. Боевики с автоматами ворвались в здание с автоматами, начали стрелять по людям вокруг и подожгли здание. По данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Получили травмы, как сообщает Минздрав, 154 человека. В качестве обвиняемых в участии, либо соучастии в атаке задержаны 11 человек. Четверо из них, по данным правоохранителей, непосредственно стреляли по людям.

*ИГИЛ признана террористической организацией и запрещена в России.

