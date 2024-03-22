Теракт в «Крокус холле». Что известно к этому часу

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Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале Crocus City Hall произошла стрельба во время концерта музыкантов группы «Пикник». «Фонтанка» собрала, что известно к этому часу.

Первые сообщения о стрельбе появились в половине девятого. На кадрах очевидцев видно, как люди в камуфляже открыли огонь по посетителям. После стрельбы в здании разгорелся пожар, крыша здания охвачена пламенем. MSK.1 сообщает о взрыве. Над клубом в подмосковном Красногорске поднимается столб дыма, очевидцы сообщают о задымлении.



«Крокус Сити холл» вмещает порядка 7 500 человек. Как сообщало концертное агентство MSM Group, все билеты на концерт группы «Пикник» были проданы. По данным канала 112, 40 человек погибли и более 100 были ранены. Сами музыканты были эвакуированы из здания, никто из них не пострадал.



«Группу успели эвакуировать. Это все произошло перед нашим концертом. Ребята даже не успели выйти на сцену. Мы не являемся очевидцами, мы ничего не видели. Находились в гримёрке. Трагедия случилась за 10 минут до выхода на сцену», — рассказал MSK1.RU Чернышевский, директор группы.

На видео очевидцев слышны очереди из автоматов и крики. По словам посетителей, началось обрушение кровли. Сейчас языки пламени видны за несколько километров от места ЧП. Как сообщает «Осторожно, Москва», в нападении на концертный зал участвовали пять человек.



«Мы ничего не знаем. Мы вышли самые первые. Нас выпустили через служебный вход. Мы были в зале. Мы не видели [террористов]. Мы услышали выстрелы и по рациям стали кричать: «Стрельба!» — и все побежали. Мы не знаем, остались ли в зале люди. Мы смотрели вперед и убегали», — рассказывают очевидцы.

Как передает корреспондент MSK1, тела погибших лежат прямо на улице.

Дептранс сообщил, что станция «Мякинино» рядом с Crocus City Hall работает для входа и выхода пассажиров.



Пожару в Crocus City Hall присвоен повышенный ранг сложности, основная работа пожарных направлена на спасение людей, сообщают в ГУ МЧС РФ. «Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Пожарными из подвала здания выведено порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — уточнили в пресс-службе ведомства.



На место ЧП выехал губернатор Московской области. «Выехал на место. Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — сообщил он в своем телеграм-канале. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее ужасной трагедией. «Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося», — передает его слова ТАСС.



К зданию «Крокуса» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи, сообщает минздрав Подмосковья. Сотрудники московского СОБР и ОМОН подняты по тревоге и направляются в «Крокус Сити холл».

