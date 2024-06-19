Каршеринг протаранил две машины на оживленном перекрестке Лиговского

Водитель каршеринга устроил ДТП и пробку в центре Петербурга вечером 19 июня. Людям повезло, а вот арендованному авто — не особо.
Авария произошла в десятом часу вечера на перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка, рассказал читатель «Фонтанки» Дмитрий. По предварительной информации, водитель каршеринга не справился с управлением и врезался еще в две машины, уточнили в пресс-службе
Каршеринг, судя по фото, сильно повредил переднюю часть. Но люди в аварии не пострадали, добавили в главке. Из-за ДТП на итак постоянно оживленном перекрестке скопилась вечерняя пробка. Сейчас, по данным «