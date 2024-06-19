Подготовка к проектированию и бетонка. Что написано в контракте, из-за которого полиция пришла в Фонд капстроительства

Петербургская полиция 19 июня сообщила об обысках, связанных с недобросовестным исполнением контракта на подготовку к строительству станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Судя по данным системы госзакупок, закрыто уже два договора.



В апреле 2023 года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ООО «Испытательный центр "Стройэксперт"» на 10,4 миллиона рублей.

Подрядчик должен был подготовить земельные участки к будущему инструментальному обследованию и строительству, а в частности: осушить территории и подвалы старых зданий, демонтировать стены и перекрытия, провести выемку грунта для оголения свай, срезать их и отшлифовать поверхность, откопать шурфы, организовать площадку для складирования отходов.