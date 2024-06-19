Подготовка к проектированию и бетонка. Что написано в контракте, из-за которого полиция пришла в Фонд капстроительства

Петербургская полиция 19 июня сообщила об обысках, связанных с недобросовестным исполнением контракта на подготовку к строительству станции переливания крови на улице Олеко Дундича. Судя по данным системы госзакупок, закрыто уже два договора.
В апреле 2023 года Фонд капитального строительства и реконструкции заключил контракт с ООО «Испытательный центр "Стройэксперт"» на 10,4 миллиона рублей.
Подрядчик должен был подготовить земельные участки к будущему инструментальному обследованию и строительству, а в частности: осушить территории и подвалы старых зданий, демонтировать стены и перекрытия, провести выемку грунта для оголения свай, срезать их и отшлифовать поверхность, откопать шурфы, организовать площадку для складирования отходов.
Из 10,4 миллиона рублей по смете четыре миллиона было заложено на обустройство временной дороги к объекту на Олеко Дундича, 10в (рядом с местной поликлиникой). В релизе МВД говорится как раз о так и не построенной в реальности временной бетонной дороге, хотя заказчик принял работы и оплатил их в полном объеме. Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»).
Еще один контракт с той же компанией был заключен собственно на проектирование станции переливания крови. Он еще в стадии исполнения, и, судя по сайту госзакупок, из 70 млн по нему оплачено 6.
По данным системы «СПАРК», Фонд капитального строительства и реконструкции — главный государственный заказчик Испытательного центра «Стройэксперт». За последние пять лет компания получила именно от него 16 подрядов из 21, общая сумма контрактов — больше миллиарда рублей.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как в 2023 году приговорили к условным срокам экс-сотрудников онкоцентра в Песочном, которые приняли невыполненные работы по строительству новых корпусов. Несколько дней назад один из фигурантов этого дела был задержан вновь по обвинению еще в одной коррупционной схеме, связанной с онкоцентром.