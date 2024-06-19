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    Корабль «Мордовия» прибыл к парку 300-летия. Его «парковка» на пляже попала на видео

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    Шум, волны и... корабль. Такую внезапную картину вечером 19 июня запечатлели читатели «Фонтанки» на пляже у Финского залива в парке 300-летия Петербурга. Видеокамеры засняли, как судно, поднимая тучи брызг из песка и пыли, «паркуется» на пляже парка.

    Казалось бы, что удивить подобная картина в дни проведения военно-морского салона «Флот-2024» не может, но мы в редакции выяснили, что корабль на воздушной подушке «Мордовия» прибыл туда не для этого. Как рассказали в пресс-службе Балтийского флота, с 21 по 23 июня в парке 300-летия пройдет агитационно-патриотическая акция «Сила V Правде», проводимая в поддержку участников СВО.

    «Фонтанка.ру» / youtube.com/LakhtaCenter360


    Гости мероприятия смогут осмотреть военную технику и экспозиции с трофеями СВО, посетить исторические экспозиции и экскурсию на «Мордовию», покажут и вертолет КА-27Пс. С номерами выступят творческие коллективы. Для посетителей организуют полевую кухню и пункт отбора по контракту.

    Акция проводится с 21 по 23 июня с 11 до 18 часов.

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    МордовияКорабльПарк 300-летия
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