Корабль «Мордовия» прибыл к парку 300-летия. Его «парковка» на пляже попала на видео

Шум, волны и... корабль. Такую внезапную картину вечером 19 июня запечатлели читатели «Фонтанки» на пляже у Финского залива в парке 300-летия Петербурга. Видеокамеры засняли, как судно, поднимая тучи брызг из песка и пыли, «паркуется» на пляже парка.

Казалось бы, что удивить подобная картина в дни проведения военно-морского салона «Флот-2024» не может, но мы в редакции выяснили, что корабль на воздушной подушке «Мордовия» прибыл туда не для этого. Как рассказали в пресс-службе Балтийского флота, с 21 по 23 июня в парке 300-летия пройдет агитационно-патриотическая акция «Сила V Правде», проводимая в поддержку участников СВО.