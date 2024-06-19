Во дворе Эрмитажа пройдет бесплатный концерт музыки времен Мюнхгаузена

Перед открытием Эрмитажа утром 20 июня в Большом дворе Зимнего дворца пройдет бесплатный концерт «Музыка дворцов Германии». Он посвящен выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России», которая до 15 сентября идет в Манеже Малого Эрмитажа.



В исполнении музыкантов — Константина Яковлева (фагот, гобой), Ильи Екимова (клавир), Игоря Вепрева (аккордеон) — прозвучат светские сонаты и сюиты, а также несколько духовных пьес. Все они — современники Мюнхгаузена. Это сочинения Георга Филиппа Телемана, Иоганна Себастьяна Баха, Жана-Филиппа Рамо и Арканджелло Корелли.

