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    Музыка

    Во дворе Эрмитажа пройдет бесплатный концерт музыки времен Мюнхгаузена

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    Перед открытием Эрмитажа утром 20 июня в Большом дворе Зимнего дворца пройдет бесплатный концерт «Музыка дворцов Германии». Он посвящен выставке «Приключения барона Мюнхгаузена в России», которая до 15 сентября идет в Манеже Малого Эрмитажа.

    В исполнении музыкантов — Константина Яковлева (фагот, гобой), Ильи Екимова (клавир), Игоря Вепрева (аккордеон) — прозвучат светские сонаты и сюиты, а также несколько духовных пьес. Все они — современники Мюнхгаузена. Это сочинения Георга Филиппа Телемана, Иоганна Себастьяна Баха, Жана-Филиппа Рамо и Арканджелло Корелли.

    Концерт начнется в 10:20, вход свободный.

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