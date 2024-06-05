Обеспеченным детям будет очень интересно. Летний лагерь в черте города «съест» зарплату

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





За летний лагерь для ребенка в Петербурге придется выложить кругленькую сумму — два месяца активного отдыха могут обойтись почти в 300 тысяч. Понятное дело, что каждый заявленный к оплате рубль обоснован — и питанием, и привлечением экспертов, и тратами на всевозможные экскурсии, на которые школьника поведут и не дадут сидеть безвылазно в телефоне. Вот только со среднестатистической заработной платой расценки на детский отдых коррелируют с трудом.



Выбор летних лагерей в Петербурге достаточно широк. «Фонтанка» посмотрела расценки в самых популярных и выяснила, к каким тратам придется готовится. Спойлер: детям обеспеченных родителей летом в городе будет очень интересно.



По 7 тысяч за день и больше Сверхновая школа

В летнем лагере Сверхновой школы готовы работать с детьми от 6 лет, причем с 9 утра и до 18 вечера. Два летних месяца здесь разделили на 9 смен по пять дней, причем тематика каждой не повторяется: в июне запланировано изучение мультипликации и основ архитектуры, в июле — погружение в мир Древней Греции, изучение китайских традиций и основ бизнеса, в августе — изучение тайн актерского мастерства и четырех стихий Земли.



Любая из смен обойдется в 36 тысяч рублей (7,2 за день). О многодетных семьях тут тоже подумали — за второго и последующего ребенка полагается скидка в 10%, или 3,6 тысячи рублей. Смену можно разбить на любое количество дней, из расчета по 6 тысяч за каждый.

ДК Лурье

«Вместо школа» Дома культуры Льва Лурье традиционно подготовила к лету нестандартные образовательные проекты для детей и подростков школьного возраста. В ассортименте — широкий спектр занятий: от мастер-классов до познавательных прогулок по городу, есть даже такие, где участникам организуют экскурсию в банк.



«Смена» рассчитана на пять дней, начиная с понедельника, объединенных выбранной тематикой, стартует в 12 и заканчивается в 18:00. Один билет для одного ребенка обойдется в 36 тысяч рублей, или 7,2 тысячи за день.

Если нужно, чтобы чадо не болталось без присмотра целый месяц, нужно подготовить к оплате 144 тысячи, два месяца активного отдыха обойдутся в 288 тысяч за одного. В зависимости от количества детей, правила умножения остаются незыблемыми: познавательный отдых трех детей на весь месяц обойдется в 432 тысячи рублей. На смену с 10 июля все билеты уже проданы.



Центр «У-ЧУ»

Подготовил разнообразные программы для летних лагерей и детский центр творческого развития «У-ЧУ». Интенсивы по архитектуре, иллюстрации, кино и театру для детей от 7 до 15 лет разбили на 10 творческих смен. Каждая, в зависимости от объема наполнения, может быть продолжительностью от двух до пяти дней. Приводить ребенка нужно к 12 часам дня, заканчиваются смены, за редким исключением, в 19:30. В июне предстоят занятия по актерскому мастерству и режиссуре, объемной иллюстрации и архитектуре, и много еще разных познавательных и обучающих, после которых чадо уж если не снимет полный метр, то хотя бы легко сделает к нему раскадровку.



За пятидневную смену готовьтесь выложить 35 тысяч рублей, или по 7 за день. Можно приводить ребенка и к 9 утра, тогда, с учетом доплаты, интенсив обойдется в 40 тысяч рублей за пять дней, или по 8 за день.

От 5 до 7 тысяч за день отдыха Общество юных архитекторов

В летнем ассортименте Общества юных архитекторов — пятидневные программы, заточенные на разработку собственных проектов, освоение навыков работы с художественными инструментами и взращивание умения защищать свои идеи в кругу единомышленников. На все лето удовольствие не растянуть — здесь запустят шесть смен, по три в июне и в июле. Можно выбрать смену, посвященную изучению воздушного змея, познакомиться с «Мухой», или вернуться в прошлое и посмотреть, как строился Петербург.



Ценник за пятидневную смену стартует с 18 тысяч рублей с пребыванием с 12 до 15 часов, и с 25 тысяч рублей (5 в день), если чадо будет занято с 12 до 18 часов. На первую и последнюю июньские недели запись уже закрыта.



Школа Платоникс

Частная школа Платоникс организовала летний отдых в три смены по 10 дней каждая. Первая, исследовательская, начнется 17 июня, третья, IT, закончится 26 июля, между ними запланирована языковая. Как отмечают организаторы, смены созданы по европейскому стандарту, где отдых сочетается с образовательными программами. Детей от 7 до 17 лет следует приводить в лагерь по будням, с 10 до 18 часов.

Каждая смена обойдется в 55 тысяч рублей, или по 5,5 тысячи в день. За участие второго ребенка предлагается скидка 5%, или 2,75 тысячи.

От 3 до 5 тысяч рублей за день отдыха Частная школа KIT

В школе KIT в летних программах для детей упор сделали на робототехнику, пилотирование дронов, изучение финансов в бизнес-игре и погружение в популярную виртуальную игру Minecraft. Причем в анонсе к последней, чтобы родители не беспокоились за безвылазно прилипших к монитору чад, так прямо и написали: прогулки по 2 часа каждый день. Выяснить, чем целый день будет заниматься отпрыск, тоже можно — в каждой программе подробно расписан распорядок дня и часы приема пищи.



Ценник за смену из пяти дней стартует от 18,9 тысячи рублей (или 3,78 в день). Оптом за двоих детей — дешевле на 10%, или на 1,8 тысячи. Брать две смены или больше тоже выгоднее — на 20%, или 3,6 тысячи рублей.

Лаборатория непрерывного математического образования

Летние интенсивы в ЛНМО рассчитаны на детей, начиная с третьеклашек. Школьникам анонсируют погружение в мир творческого поиска, интеллектуальной работы и интересных задач, после которых обязательно должен открыться новый взгляд на школьные предметы.

Смены, вне зависимости от возраста участников, начинаются с 10 утра и заканчиваются в 18 часов. Досуг малышей разнообразят играми и соревнованиями на свежем воздухе, старшеклашек свозят на предприятия и в научные институты, а партнеры проведут бриф-сессии.

Смены по любой выбранной тематике рассчитаны на 5, 10 или 15 дней. Взять оптом сразу три и рассчитывать на скидку не стоит: пятидневка обойдется в 11,8 тысячи рублей (или 2,36 в день), 15-дневка — в 35,25 тысячи.



Компьютерная Академия ТОР

В летнем лагере компьютерной Академии ТОП детей от 7 до 14 лет готовы принять в шесть смен, по 10 рабочих дней в каждой. Причем можно выкупить как полный день, с 10 до 18, так и полдня, с утра и до обеда, или с обеда и до вечера. Смена из полных дней обойдется в 31 тысячу рублей, или по 3 тысячи за день, смена из половинок — в 17,6 тысячи.

Две недели дети будут готовить проекты, а под занавес смены защищать их. Плюс этой истории в том, что у Академии в городе 11 локаций и можно найти поближе к дому. Однако есть и минус, и достаточно весомый — питание не предусмотрено, и каждый день придется хлопотать над пайком для чада.

До 3 тысяч рублей за день



Не бьющий по карману детский летний отдых в черте города тоже существует, его организуют на базе школ в каждом районе Петербурга. Но не каждая школа готова работать с детьми еще и летом. К примеру, в Василеостровском районе таких 6, в Адмиралтейском и Петроградском — по 3, в Центральном — 4, в Невском 28. Полный список можно увидеть здесь.



Как правило, лето делят на три смены, по 21 дню в каждой. Приходить нужно к 9 часам, домой отпустят в 18 часов. Путевка на три недели обходится в 12,7 тысячи рублей, или по 600 рублей в день. Но и это еще не все — работающим петербуржцам 7,6 тысячи рублей за путевку оплачивает городской бюджет, и в конечном итоге за нее нужно заплатить всего 5,1 тысячи рублей, то есть по 240 рублей за день. За эти деньги дети не останутся бесхозными — их развлекают аниматоры и организовывают подвижные игры на свежем воздухе, в ненастные дни найдут занятие в помещении или свозят на экскурсию. Ребят не только накормят три раза в день, но еще и уложат днем поспать. Благодать да и только. Но есть нюанс: подавать заявки на путевку в школьный лагерь нужно было, начиная с 8 апреля, и шанс пробиться туда сейчас стремится к нулю.



Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

