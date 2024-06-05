Жена экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова после нападения находится в реанимации

Галине Шамаховой оказывают помощь в одной из больниц Петербурга после вооруженного нападения в Комарово. По данным «Фонтанки», женщина находится в реанимации, ее состояние стабильное. Пострадавшую оперируют.



Злоумышленники напали на Галину Шамахову на территории дачи. По нашей информации, звонок в полицию поступил около 11:30. Женщина рассказала о незнакомцах в масках и темной одежде, которые ударили ее ножом. Проникающие ранения 68-летняя пострадавшая получила в том числе в шею.



По предварительным данным, нападавшие сбежали, перепрыгнув через забор.

