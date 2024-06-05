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    Жена экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова после нападения находится в реанимации

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    15 комментариев

    Галине Шамаховой оказывают помощь в одной из больниц Петербурга после вооруженного нападения в Комарово. По данным «Фонтанки», женщина находится в реанимации, ее состояние стабильное. Пострадавшую оперируют.

    Злоумышленники напали на Галину Шамахову на территории дачи. По нашей информации, звонок в полицию поступил около 11:30. Женщина рассказала о незнакомцах в масках и темной одежде, которые ударили ее ножом. Проникающие ранения 68-летняя пострадавшая получила в том числе в шею.

    По предварительным данным, нападавшие сбежали, перепрыгнув через забор.

    Сейчас на месте уже находится супруг пострадавшей экс-директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов.

    В 2002–2004 годах Владимир Шамахов был впервые избран ректором Северо-Западной академии государственной службы (будущий СЗИУ РАНХиГС). С 2004 по 2007 год был заместителем главы Федеральной таможенной службы. Позже занимал пост заместителя руководителя Аппарата российского правительства и работал в коммерческих структурах.

    В мае 2011 года Владимир Шамахов стал директором Северо-Западного института управления РАНХиГС. На сайте вуза сказано, что с 24 января 2022 года пост директора занимает Андрей Хлутков. Сейчас Владимир Александрович является научным руководителем СЗИУ РАНХиГС.

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    Комментарии 15

    СОВЕТНИК05 Июн 2024 в 14:24
    Расплата …
    и видимо предупреждение
    +0−1
    Панкихой05 Июн 2024 в 14:18
    Лес рубят - щепки летят.
    +2−0
    Znatok7805 Июн 2024 в 14:15
    ...в тёмной одежде, которая удачно гармонирует с бородой и смуглой кожей.
    +2−0
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