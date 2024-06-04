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    В Петербурге ветеранам Великой Отечественной заплатят по 15 тысяч рублей к юбилею Победы

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    Правительство Петербурга разработало законопроект, который должен обеспечить ветеранам Великой Отечественной повышенные выплаты ко Дню Победы в 2025 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного вечером 4 июня.

    В Социальный кодекс Петербурга вносят понятие юбилейных дат празднования Дня Победы. Раз в пять лет, в юбилей, все ветераны, инвалиды Великой Отечественной, узники концлагерей, дети блокадного Ленинграда и вдовы будут иметь право на выплаты на 5000 рублей больше, чем обычно.

    Каждый год ветеранам Великой Отечественной и большинству других категорий планируют платить в честь праздника как минимум 10 тысяч рублей. А вдовам и вдовцам инвалидов-ветеранов ВОВ — по 5 тысяч рублей.

    В юбилейные даты ветераны будут иметь право на денежный подарок в 15 тысяч рублей, а вдовы и вдовцы — в 10 тысяч рублей.

    По замыслу, изменения в законе должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

    Сейчас ежегодные выплаты составляют 5–10 тысяч рублей.

    14 мая губернатор Александр Беглов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания в БКЗ «Октябрьский» пообещал повысить денежные выплаты ветеранам Великой Отечественной.

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