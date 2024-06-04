В Петербурге ветеранам Великой Отечественной заплатят по 15 тысяч рублей к юбилею Победы

В Социальный кодекс Петербурга вносят понятие юбилейных дат празднования Дня Победы. Раз в пять лет, в юбилей, все ветераны, инвалиды Великой Отечественной, узники концлагерей, дети блокадного Ленинграда и вдовы будут иметь право на выплаты на 5000 рублей больше, чем обычно.

Правительство Петербурга разработало законопроект, который должен обеспечить ветеранам Великой Отечественной повышенные выплаты ко Дню Победы в 2025 году. Документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного вечером 4 июня.

Каждый год ветеранам Великой Отечественной и большинству других категорий планируют платить в честь праздника как минимум 10 тысяч рублей. А вдовам и вдовцам инвалидов-ветеранов ВОВ — по 5 тысяч рублей.

В юбилейные даты ветераны будут иметь право на денежный подарок в 15 тысяч рублей, а вдовы и вдовцы — в 10 тысяч рублей.