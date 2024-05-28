Главный синоптик Петербурга показывает нашу надежду на спутниковом снимке

Температура в Петербурге утром 28 мая поднялась выше 25 градусов ещё до 9 часов, сообщает главный синоптик Александр Колесов.
«Вчера в городе температура воздуха не дотянула одной десятой до +28 градусов. А сегодня и +29 градусов может быть. Так что терпим, в выходные должно отпустить немного», — пишет Колесов.
Сбивать температуру могут кратковременные дожди. Линия неустойчивости в виде облаков на спутниковом снимке дает надежду, что дождики всё-таки будут.
«По Ленинградской области кратковременные дожди точно будут, даже ливни с грозами и градом, но все они локальны, так что где пройдут, трудно сказать и выделить район», — отмечает синоптик.
Напомним, аномальная жара продержится в Петербурге до 1 июня.