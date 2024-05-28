    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-з

    766мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.69eur96.3

    Главный синоптик Петербурга показывает нашу надежду на спутниковом снимке

    4731
    обсудить

    Температура в Петербурге утром 28 мая поднялась выше 25 градусов ещё до 9 часов, сообщает главный синоптик Александр Колесов.

    «Вчера в городе температура воздуха не дотянула одной десятой до +28 градусов. А сегодня и +29 градусов может быть. Так что терпим, в выходные должно отпустить немного», — пишет Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
    ПоделитьсяПоделиться

    Сбивать температуру могут кратковременные дожди. Линия неустойчивости в виде облаков на спутниковом снимке дает надежду, что дождики всё-таки будут.

    «По Ленинградской области кратковременные дожди точно будут, даже ливни с грозами и градом, но все они локальны, так что где пройдут, трудно сказать и выделить район», — отмечает синоптик.

    Напомним, аномальная жара продержится в Петербурге до 1 июня.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПогодаПогода в ПетербургеПрогноз погодыАлександр КолесовЖара
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close