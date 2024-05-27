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    Выборы

    «Новые люди» рассматривают кавээнщика из Калмыкии в качестве возможного кандидата в губернаторы Петербурга

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    Партия «Новые люди» может выдвинуть на выборы губернатора Сангажи Тарбаева. Его имя в контексте участия в выборах упоминают в телефонных опросах. Сам он подтвердил 27 мая «Фонтанке», что его кандидатуру рассматривает партия.

    Он заметил, что не считает себя плохим кандидатом в губернаторы города, если выбор партии остановится на нём. Хотя в самом Петербурге политик и юморист бывал только как турист. «У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой».

    Тарбаев добавил, что пока не до конца понимает ситуацию вокруг выборов и хочет в ней детальнее разобраться: «Я в чужих играх не участвую, поэтому решения об участии в выборах пока нет. Я не играю в игры, когда моим именем решают сиюминутные чужие задачи. Нужно в этом разобраться».

    Ранее об участии в выборах заявил губернатор Александр Беглов. Он пойдет от «Единой России». О своем желании баллотироваться недавно заявили представитель партии «Родина» Мария Михайлова, известная как создатель фабрики троллей, а также представитель «Зеленых» — муниципальный депутат Павел Брагин.

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