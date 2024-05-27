«Новые люди» рассматривают кавээнщика из Калмыкии в качестве возможного кандидата в губернаторы Петербурга

Партия «Новые люди» может выдвинуть на выборы губернатора Сангажи Тарбаева. Его имя в контексте участия в выборах упоминают в телефонных опросах. Сам он подтвердил 27 мая «Фонтанке», что его кандидатуру рассматривает партия.



Он заметил, что не считает себя плохим кандидатом в губернаторы города, если выбор партии остановится на нём. Хотя в самом Петербурге политик и юморист бывал только как турист. «У нас много таких руководителей регионов, которые не имеют отношения к региону, здесь главное эффективность управленца. Я не могу сказать, что у меня много опыта для управления таким большим городом, здесь нужна команда, поэтому неправильно рассуждать категориями свой или не свой».