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    Президент Молдавии предоставила гражданство участникам группы «Би-2»

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    29 комментариев

    Участникам группы «Би-2» и их семьям президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, из сообщения главы администрации президента Адриана Бэлуцела.

    «Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», — говорится в сообщении.

    В конце апреля стало известно, что несколько участников группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдовы. Их имена не уточнялись.

    Ранее, 24 января, музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде. Тогда выяснилось, что все семеро участников музыкального коллектива имеют гражданство РФ, при этом четверо являются гражданами Израиля, еще один — Австралии, а еще один — США.

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    МолдавияГражданствоБи-2
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    Комментарии 29

    Негодяй..)27 Мая 2024 в 18:27
    А.., вот я посмотрел интервью Майи Санду с Дудём..) - Как тебе? - Сложно сказать.. - Ну, а серьёзно если?!..) - Думаю, Она.. - Волшебна! - Ну и ну.. - Да, ровно Так! - Так ведь, в твоей, извиняюсь, "теории" - все Женщины.. волшебны?..) - Нет-нет, Господи, не делай из Себя Шута! - Только не говори, что и за Неё уже готов ты выпить! - Заметь, с Удовольствием, думая о Ней.. - только лишь ещё наливаю..) - Чем же так покорила Она тебя? - Господи, не спрашивай, иначе.. я тоже такое Гражданство захочу!..) - Так тебе и Ротару нравилась!..) - Господи, не мне, а средней Сестре.. - Средней.., это - как? - Не буду так больше говорить, прости! - Да ладно, три Старших Сестры у тебя, которая посередине - влюблена в Ротару была? - А.., все, были влюблены в Неё..) - В "Среднюю"? - Да, так уж.., хотя, погоди, в Младшую все тоже были влюблены! - Но, Ротару она не слушала.. - Господи, погоди, у Младшей не было такой Возможности!.. - Какая же была? - Мы отойдём от Темы так! - Майя Санду - Волшебна?..) - да
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