Президент Молдавии предоставила гражданство участникам группы «Би-2»

Участникам группы «Би-2» и их семьям президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны. Об этом стало известно в понедельник, 27 мая, из сообщения главы администрации президента Адриана Бэлуцела.



«Наша страна открыта и гостеприимна для людей, выбирающих мир, пропагандирующих дружбу и уважение между народами», — говорится в сообщении.

В конце апреля стало известно, что несколько участников группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдовы. Их имена не уточнялись.

Ранее, 24 января, музыкантов «Би-2» задержали в Таиланде. Тогда выяснилось, что все семеро участников музыкального коллектива имеют гражданство РФ, при этом четверо являются гражданами Израиля, еще один — Австралии, а еще один — США.