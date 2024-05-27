«Их можно заметить каждую неделю». Российские дирижабли наблюдают за финской границей

Россия начала использовать дирижабли, чтобы наблюдать за границей с Финляндией. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает издание Yle со ссылкой на финскую пограничную службу.
«Для наблюдения используются различные воздушные суда. Их можно заметить каждую неделю. В направлении финской границы были замечены наблюдательные шары того же типа, о которых говорилось публично», — рассказал глава подразделения пограничников полковник Микко Лехмус.
Автор: Вести — Карелия
Он не стал называть конкретное место, где были замечены дирижабли. Лехмут полагает, что на них могут находиться устройства для наблюдения за границей.
Замглавы Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен отметил, что сейчас на границе России и Финляндии «очень спокойная ситуация». По его словам, российская сторона может использовать дирижабли, чтобы наблюдать за попытками иностранцев пересечь границу.
«На границе у нас сейчас очень спокойная ситуация, что свидетельствует о том, что российская Пограничная служба выполняет свою работу» — резюмировал Ахтиайнен.
Ранее появились сообщения, что в Карелии границу с Финляндией будут охранять с помощью дирижаблей. Они должны контролировать участки границы и передавать данные о возможных нарушителях.
На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал необходимое условие для открытия границы с Россией.