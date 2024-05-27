«Их можно заметить каждую неделю». Российские дирижабли наблюдают за финской границей

Россия начала использовать дирижабли, чтобы наблюдать за границей с Финляндией. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает издание Yle со ссылкой на финскую пограничную службу. «Для наблюдения используются различные воздушные суда. Их можно заметить каждую неделю. В направлении финской границы были замечены наблюдательные шары того же типа, о которых говорилось публично», — рассказал глава подразделения пограничников полковник Микко Лехмус.

Он не стал называть конкретное место, где были замечены дирижабли. Лехмут полагает, что на них могут находиться устройства для наблюдения за границей.

Замглавы Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен отметил, что сейчас на границе России и Финляндии «очень спокойная ситуация». По его словам, российская сторона может использовать дирижабли, чтобы наблюдать за попытками иностранцев пересечь границу. «На границе у нас сейчас очень спокойная ситуация, что свидетельствует о том, что российская Пограничная служба выполняет свою работу» — резюмировал Ахтиайнен.