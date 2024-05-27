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    «Их можно заметить каждую неделю». Российские дирижабли наблюдают за финской границей

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    Россия начала использовать дирижабли, чтобы наблюдать за границей с Финляндией. Об этом в понедельник, 27 мая, сообщает издание Yle со ссылкой на финскую пограничную службу.

    «Для наблюдения используются различные воздушные суда. Их можно заметить каждую неделю. В направлении финской границы были замечены наблюдательные шары того же типа, о которых говорилось публично», — рассказал глава подразделения пограничников полковник Микко Лехмус.

    Автор: Вести — Карелия

    Он не стал называть конкретное место, где были замечены дирижабли. Лехмут полагает, что на них могут находиться устройства для наблюдения за границей.

    Замглавы Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен отметил, что сейчас на границе России и Финляндии «очень спокойная ситуация». По его словам, российская сторона может использовать дирижабли, чтобы наблюдать за попытками иностранцев пересечь границу.

    «На границе у нас сейчас очень спокойная ситуация, что свидетельствует о том, что российская Пограничная служба выполняет свою работу» — резюмировал Ахтиайнен.

    Ранее появились сообщения, что в Карелии границу с Финляндией будут охранять с помощью дирижаблей. Они должны контролировать участки границы и передавать данные о возможных нарушителях.

    На прошлой неделе премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал необходимое условие для открытия границы с Россией.

    Власти Финляндии объявили о решении бессрочно закрыть границу с РФ с 15 апреля «до дальнейшего уведомления». В итоге закрытыми оказались пропускные пункты Иматры, Куусамо, Нииралы, Нуйямаа, Райя-Йосепи, Салла, Ваалимаа и Вартиуса. Этому предшествовал мигрантский кризис, когда поток иностранцев, желающих попасть в ЕС, хлынул со стороны российской границы.

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