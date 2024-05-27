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    Полиция Армении задержала более 200 участников акций протеста

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    Полиция Армении сообщила о задержании 226 участников акций протеста. Такие данные приводит пресс-служба МВД, передает ТАСС в понедельник, 27 мая.

    «Все задержанные не выполняли законные требования полиции», — говорится в сообщении.

    Акции гражданского неповиновения с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с утра. По информации ведомства, в настоящее время все улицы города открыты.

    Ранее «Фонтанка» писала, что участники антиправительственных митингов блокировали основные дорожные развязки, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

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