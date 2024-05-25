На севере Петербурга планируют построить вторую сцену Театра музкомедии

Смольный выпустил распоряжение о корректировке проекта планировки территории (ППТ) в Приморском районе Петербурга. Среди планируемых к размещению объектов — вторая сцена Театра музыкальной комедии. Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.
Чиновники будут менять ППТ квартала, который ограничен Комендантским проспектом, улицей Шаврова, проспектом Королева, а также Литориновой улицей. В границы ППТ попадает около 11,15 га.
В списке планируемых к размещению объектов, кроме второй сцены Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, рынок сельхозпродукции, а также организация среднего профессионального обучения.
Проект планировки должен быть подготовлен до 31 июля 2025 года.
Согласно Генплану, южная часть территории — рекреационная зона Р2, ее площадь составляет 2,88 га, капитальное строительство там запрещено. Большую часть этой зоны, 1,81 га, занимает безымянный сквер. Остальная земля находится в зоне деловой застройки. В настоящее время там располагаются два здания, в которых работают шиномонтаж, автосервис, предприятия малого бизнеса, а также автозаправка.