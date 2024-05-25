    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    768мм

    51%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.7eur97.1

    На севере Петербурга планируют построить вторую сцену Театра музкомедии

    1766
    5 комментариев

    Смольный выпустил распоряжение о корректировке проекта планировки территории (ППТ) в Приморском районе Петербурга. Среди планируемых к размещению объектов — вторая сцена Театра музыкальной комедии. Это следует из документа, опубликованного на сайте комитета по градостроительству и архитектуре.

    Чиновники будут менять ППТ квартала, который ограничен Комендантским проспектом, улицей Шаврова, проспектом Королева, а также Литориновой улицей. В границы ППТ попадает около 11,15 га.

    Фото: КГА
    ПоделитьсяПоделиться

    В списке планируемых к размещению объектов, кроме второй сцены Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, рынок сельхозпродукции, а также организация среднего профессионального обучения.

    Проект планировки должен быть подготовлен до 31 июля 2025 года.

    Согласно Генплану, южная часть территории — рекреационная зона Р2, ее площадь составляет 2,88 га, капитальное строительство там запрещено. Большую часть этой зоны, 1,81 га, занимает безымянный сквер. Остальная земля находится в зоне деловой застройки. В настоящее время там располагаются два здания, в которых работают шиномонтаж, автосервис, предприятия малого бизнеса, а также автозаправка.

    Фото: КГА

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СмольныйТеатр музыкальной комедии
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close