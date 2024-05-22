«Я никого не вижу, я один». Что говорил единственный выживший в крушении вертолета президента Ирана перед смертью

Глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили раскрыл некоторые подробности крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Он был в составе делегации, возвращавшейся домой после визита в Азербайджан, и летел на другом вертолете, передаёт агентство IRNA. В частности, по его словам, погода была нормальной, а с выжившим пассажиром связь поддерживали несколько часов до его смерти.

Тумана не было видно, рассказывает Эсмаили. «Возможно, в глубине ущелья был туман, но на траектории нашего полета тумана не было», — говорит он. Облака находились выше. Пилот президентского вертолета как командир «дал нам указание набрать высоту и продолжить движение над облаками». Примерно через 30 секунд после набора высоты пилот вертолёта Эсмаили понял, что президентское судно пропало. Взрыва слышно не было, также не было видно ни огня, ни дыма.



«В конце концов облака рассеялись, и мы увидели медный рудник Сунгун. Наш пилот развернулся и полетел искать вертолет», — говорит Эсмаили.

«Мне сказали, что вертолет мог разбиться, потому что у нас не было контакта в течение полутора минут. Наш вертолет несколько раз сделал круг и не смог установить радиосвязь», — продолжает глава администрации.

Его вертолет приземлился на шахте Сунгун, и Эсмаили с коллегами принялся обзванивать пассажиров президентского судна. Сначала никто не отвечал, затем удалось связаться с пятничным имамом города Тебриз Мохаммадом Али Але Хашемом. Он сказал, что упал в ущелье.



«Я плохо себя чувствую, я не знаю, что произошло, я не знаю, где я, я под деревьями, я не знаю, я никого не вижу, я один», — пересказал его слова Эсмаили.

Когда он описал лес, стало ясно, что президентский вертолет разбился.

«Мы несколько раз разговаривали с г-ном Аль-Хашемом, он, наверное, отвечал на звонки часа три. Потом выяснилось, что все погибли сразу, а г-н Аль-Хашем — спустя несколько часов», — говорит Эсмаили.

За несколько часов, к моменту прибытия спасателей, погода полностью изменилась.



«Я не знаю, каковы погодные условия для полета вертолета, но судя по тому, что я видел своими глазами, условия во время полета были нормальными. Мы видели облако только в одном ущелье и на очень ограниченной территории, что я не могу сказать, могло ли оно стать фактором, помешавшим полету или нет», — подчеркнул глава президентской администрации.



Напомним, вертолёт потерпел крушение 19 мая. Перед этим Эбрахим Раиси провел встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым на пограничном пункте двух стран на берегу реки Аракс. По словам метеоролога, в том районе наблюдалась термическая депрессия, при которой летать опасно. «Фонтанка» писала, что почти все тела погибших сильно обгорели, и поэтому их было сложно опознать, кроме Мохаммада Али Але Хашема (Аль-Хашема). Он был ещё некоторое время жив.

