Гадание на суженого и русалки в реках: что можно и нельзя делать на Троицу — приметы и традиции

Как и в другие православные праздники, в Святую Троицу принято посещать церковь. В этот день в храмах совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году.



Накануне праздника верующие наводят порядок в доме и пекут хлеб. Принято украшать жилище ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. После воскресной службы верующие приглашают в гости родных и близких и устраивают посиделки и гулянья.



Стол при этом должен быть скромным: следует готовить легкие блюда из овощей, фруктов, диетической рыбы и нежирного мяса. Разрешается выпить бокал вина, но не сильно злоупотреблять спиртным.



Также в этот день принято гадать на суженого и грядущее замужество. Несмотря на то что церковь гадания не одобряет, традиция уже очень прочно вошла в жизнь.

