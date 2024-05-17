Гадание на суженого и русалки в реках: что можно и нельзя делать на Троицу — приметы и традиции

Уже скоро христиане отметят один из важнейших дней в религиозном календаре. Мы говорим о Святой Троице, которую отмечают на пятидесятый день после Пасхи. Рассказываем, что это за праздник и какие народные традиции с ним связаны.
Что за праздник Троица и когда он в 2024 году
Троица отмечается на пятидесятый день после Пасхи — ведь именно тогда на апостолов снизошел Святой Дух, как и обещал им Иисус Христос перед Вознесением. Сошествие Святого Духа показало триединство Бога, поэтому праздник называется Святая Троица.
Троица входит в двенадцать главных праздников христиан. Так как этот день отмечают на пятидесятый день после Пасхи, Святая Троица постоянно выпадает на разные даты. В 2024 году праздник отмечают 23 июня.
Как отмечают Троицу
Как и в другие православные праздники, в Святую Троицу принято посещать церковь. В этот день в храмах совершают одну из самых торжественных и красивых служб в году.
Накануне праздника верующие наводят порядок в доме и пекут хлеб. Принято украшать жилище ветвями и травой, которые символизируют обновление людей благодаря Святому Духу. После воскресной службы верующие приглашают в гости родных и близких и устраивают посиделки и гулянья.
Стол при этом должен быть скромным: следует готовить легкие блюда из овощей, фруктов, диетической рыбы и нежирного мяса. Разрешается выпить бокал вина, но не сильно злоупотреблять спиртным.
Также в этот день принято гадать на суженого и грядущее замужество. Несмотря на то что церковь гадания не одобряет, традиция уже очень прочно вошла в жизнь.
Как гадать на Троицу
Одно из самых простых и популярных гаданий на Троицу проводится перед сном. Нужно надеть сорочку наизнанку, положить подушку на другую сторону кровати и лечь спать одному или одной. Если в ночь приснится что-то плохое, то в будущем вас ждет вранье, измена или предательство. Чтобы этого не случилось, нужно рассказать об этом сне знакомым. А вот если сон приснился хороший — то лучше никому о нем не говорить, и тогда сновидение сбудется.
Гадание на суженого проходит немного сложнее: для него девушкам нужно нарвать полевых цветов и сплести из них венок, надеть его на голову, а затем стряхнуть в воду. Куда венок поплывет — оттуда и ждать суженого. Но если венок останется у берега — значит, свою любовь придется подождать подольше, а если утонет или расплетется, то жди беды.
Другие приметы и обычаи на Троицу
Есть и другие приметы на Святую Троицу. Например, по погоде в этот день можно судить о будущем: так, если идет дождь, то осенью стоит ждать много грибов. Если на небе нет ни одного облака, то лето будет дождливым, а утренняя роса на траве говорит о ранних заморозках.
А вот увидеть радугу в этот день — хороший знак, сулящий здоровье и благополучие. Также всем влюбленным стоит найти березу и поцеловаться под ней, тогда не миновать скорой свадьбы.
Что нельзя делать в Троицу
Пришло время поговорить о том, что не стоит делать в этот праздник: помимо обычаев и традиций есть и народные запреты:
- в Святую Троицу не нужно ходить на кладбище, лучше сделать это перед праздником в родительскую субботу;
- также нельзя заниматься сельским хозяйством и работать в поле и на грядках, ведь в этот день земля отдыхает;
- как и во все православные праздники, в этот день не стоит ругаться с близкими и провоцировать конфликты, лучше, наоборот, помириться и простить былые обиды;
- а еще в Троицу не рекомендуется купаться в реках и озерах — по поверьям, в этот день русалки зазывают к себе парней; но если в такое вы не верите, то можете смело окунуться.