«Проигрывает тот, у кого первым кончатся боеприпасы». Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

Вместе с союзниками в Северной Европе и НАТО Финляндия запланировала построить на своей территории завод по производству тротила. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из сообщения издания Yle.



Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил о необходимости значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Планы по постройке предприятия уже обсудили с бизнесменами и частными инвесторами. «Участники рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае государство играет в этом вопросе сильную контролирующую роль», — сказал он и уточнил, что финская сторона призвала союзников не тянуть с принятием решения по вопросу строительства тротилового завода.