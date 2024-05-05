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    «Проигрывает тот, у кого первым кончатся боеприпасы». Финляндия запланировала построить завод по производству тротила

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    Вместе с союзниками в Северной Европе и НАТО Финляндия запланировала построить на своей территории завод по производству тротила. Об этом стало известно в воскресенье, 5 мая, из сообщения издания Yle.

    Глава финского Минобороны Антти Хяккянен заявил о необходимости значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Планы по постройке предприятия уже обсудили с бизнесменами и частными инвесторами. «Участники рынка знают, что спрос на такую продукцию есть. В любом случае государство играет в этом вопросе сильную контролирующую роль», — сказал он и уточнил, что финская сторона призвала союзников не тянуть с принятием решения по вопросу строительства тротилового завода.

    Хяккянен отметил, что такое производство имеет важное значение на фоне конфликта на Украине. Конкретное место, где может появиться завод по производству тротила, пока неизвестно.

    «Проигрывает тот, у кого первым кончатся боеприпасы», — считает министр обороны Финляндии.

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    ФинляндияТротил
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