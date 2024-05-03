    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, вос

    768мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.05eur98.64

    Российских хакеров обвинили во взломе электронной почты немецкой партии СДПГ. Представителя посольства РФ вызвали в МИД

    583
    2 комментария

    Российские хакеры из группы Fancy Bear стоят за взломом электронной почты руководства партии СДПГ, произошедшим в январе 2023 года. Об этом 3 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Австралию.

    По словам министра иностранных дел, хакеры работают на ГРУ — к такому выводу пришли немецкие спецслужбы. «Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — сказала Бербок. Ее слова приводит издание Bild.

    В связи с предполагаемой кибератакой в МИД ФРГ был вызван исполняющий обязанности поверенного в делах посольства РФ в Берлине: об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер.

    Хакерскую группировку Fancy Bear (APT28) связывали ранее и с атакой на бундестаг, и с вмешательством в американские выборы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХакерыГерманияFancy bear
    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close