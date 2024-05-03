Российских хакеров обвинили во взломе электронной почты немецкой партии СДПГ. Представителя посольства РФ вызвали в МИД

Российские хакеры из группы Fancy Bear стоят за взломом электронной почты руководства партии СДПГ, произошедшим в январе 2023 года. Об этом 3 мая заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Австралию.

По словам министра иностранных дел, хакеры работают на ГРУ — к такому выводу пришли немецкие спецслужбы. «Это совершенно неприемлемо и не останется без последствий», — сказала Бербок. Ее слова приводит издание Bild.

В связи с предполагаемой кибератакой в МИД ФРГ был вызван исполняющий обязанности поверенного в делах посольства РФ в Берлине: об этом сообщил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристиан Вагнер.