«Черви на нашем теле»: томский депутат предложила вернуть трудовые лагеря для тунеядцев. Ее призыв услышали в Госдуме

Депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк выступила с предложением вернуться к практике создания в России трудовых лагерей. Об этом стало известно из публикации NGS70.
«Есть масса людей, которые просто не хотят работать, но пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле», — заявила депутат пятого созыва Томской облдумы и по совместительству директор группы строительных компаний «Карьеруправление» и пожаловалась, что в строительной отрасли Томской области не занято около 30% вакансий.
Предложение о создании трудовых лагерей она объяснила тем, что «это же всё было».
Позднее на ее слова отреагировал депутат Государственной думы России от партии ЛДПР Ярослав Нилов. В своем телеграм-канале он возмутился словами о «червях и тунеядцах» и написал: «Чтобы люди на работу шли, им нужно достойные условия создавать и нормальную зарплату платить».
Ранее сегодня депутат Госдумы предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей.