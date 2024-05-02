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    «Черви на нашем теле»: томский депутат предложила вернуть трудовые лагеря для тунеядцев. Ее призыв услышали в Госдуме

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    Депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк выступила с предложением вернуться к практике создания в России трудовых лагерей. Об этом стало известно из публикации NGS70.

    «Есть масса людей, которые просто не хотят работать, но пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле», — заявила депутат пятого созыва Томской облдумы и по совместительству директор группы строительных компаний «Карьеруправление» и пожаловалась, что в строительной отрасли Томской области не занято около 30% вакансий.

    Предложение о создании трудовых лагерей она объяснила тем, что «это же всё было».

    Позднее на ее слова отреагировал депутат Государственной думы России от партии ЛДПР Ярослав Нилов. В своем телеграм-канале он возмутился словами о «червях и тунеядцах» и написал: «Чтобы люди на работу шли, им нужно достойные условия создавать и нормальную зарплату платить».

    Ранее сегодня депутат Госдумы предложил запретить рекламу и любые публичные упоминания названий запрещенных в РФ социальных сетей.

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    Екатерина СобканюкЯрослав НиловТрудовые лагеря
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