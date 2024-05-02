«Черви на нашем теле»: томский депутат предложила вернуть трудовые лагеря для тунеядцев. Ее призыв услышали в Госдуме

Депутат Законодательной думы Томской области Екатерина Собканюк выступила с предложением вернуться к практике создания в России трудовых лагерей. Об этом стало известно из публикации NGS70.

«Есть масса людей, которые просто не хотят работать, но пользуются господдержкой. Тунеядцы, извините, они как черви на нашем теле», — заявила депутат пятого созыва Томской облдумы и по совместительству директор группы строительных компаний «Карьеруправление» и пожаловалась, что в строительной отрасли Томской области не занято около 30% вакансий.

