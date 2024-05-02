Лягушки в Петербурге посинели

У остромордой, или болотной лягушки сейчас период размножения, и в это время самцы приобретают серебристо-голубую окраску. «Инопланетян» показывает 2 мая сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте».
Автор: Антон Кубышкин / «Грибы и Грибники СПб»
Цвет этих амфибий может меняться в зависимости от температуры, влажности и освещения. В солнечную погоду они заметно светлее. Лягушки, живущие на открытых сухих местах, более светлые, чем их соседи из густых и влажных зарослей травы и кустарника. В брачный сезон у самцов не только меняется окраска, но и развиваются мозоли на первых пальцах передних лап — для удержания самок.
Остромордые лягушки широко распространены в Евразии от Франции на западе до Якутии на востоке. Обитают (кроме сезона размножения) на суше, прячась в корнях деревьев и кустарников и под кочками. При благоприятных условиях живут на одном месте, на участках в среднем 50-60 метров диаметром, а если еды не хватает, совершают дальние летние миграции в поисках более благоприятных участков.