В Анталье в беседке отеля нашли мертвым российского туриста

В отеле Антальи нашли мертвым российского туриста. Об этом сообщает турецкое издание TGRT Haber 26 апреля.



Тело 61-летнего Дмитрия Ц., который жил в отеле в районе Кестель, обнаружили в беседке. Как пишет TGRT Haber, мужчина неподвижно сидел на стуле. В отель вызвали правоохранителей и медиков.

«В ходе осмотра было установлено, что мужчина скончался. Тело было доставлено в морг Судебно-медицинской экспертизы Антальи для вскрытия», — сообщает турецкое издание.

Ранее в Карелии нашли мертвыми двух туристов из Петербурга. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, двое мужчин скончались от отравления угарным газом.