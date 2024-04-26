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    В Анталье в беседке отеля нашли мертвым российского туриста

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    В отеле Антальи нашли мертвым российского туриста. Об этом сообщает турецкое издание TGRT Haber 26 апреля.

    Тело 61-летнего Дмитрия Ц., который жил в отеле в районе Кестель, обнаружили в беседке. Как пишет TGRT Haber, мужчина неподвижно сидел на стуле. В отель вызвали правоохранителей и медиков.

    «В ходе осмотра было установлено, что мужчина скончался. Тело было доставлено в морг Судебно-медицинской экспертизы Антальи для вскрытия», — сообщает турецкое издание.

    Ранее в Карелии нашли мертвыми двух туристов из Петербурга. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, двое мужчин скончались от отравления угарным газом.

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