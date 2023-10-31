    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, ю-в

    758мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd93.24eur98.62

    Туристов из Петербурга нашли мёртвыми в Карелии

    16461
    10 комментариев

    Двое погибших туристов обнаружены в поселке Рыбрека (Прионежский район Карелии) 30 октября.

    Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, туристы, предположительно, приехали в Карелию из Петербурга.

    «По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом. Подробности уточняются», — рассказал Охлопков.

    ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передаёт, что погибшие — двое мужчин около 50 лет. Они находились в крытой лодке в Онежском озере. По одной из версий, они уснули и задохнулись газом, который вытек из газовой горелки.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    КарелияТурист погибГаз в быту
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ6
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ30

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close