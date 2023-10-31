Туристов из Петербурга нашли мёртвыми в Карелии

Двое погибших туристов обнаружены в поселке Рыбрека (Прионежский район Карелии) 30 октября.
Как сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, туристы, предположительно, приехали в Карелию из Петербурга.
«По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом. Подробности уточняются», — рассказал Охлопков.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передаёт, что погибшие — двое мужчин около 50 лет. Они находились в крытой лодке в Онежском озере. По одной из версий, они уснули и задохнулись газом, который вытек из газовой горелки.