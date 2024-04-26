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    Шестиклассницу из Ленобласти спасают после розовой таблетки, найденной у школы

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    Ученица 6-го класса одной из школ Всеволожского района Ленобласти находится в тяжелом состоянии после того, как подружка якобы угостила ее таблеткой от головной боли. Об этом «Фонтанке» стало известно 26 апреля.

    Девочка поступила в межрайонную больницу накануне вечером по скорой. Она рассказала, что днем в школе у нее заболела голова, после чего одноклассница дала ей таблетку розового цвета. Позже подружка призналась, что якобы нашла ее на улице, рядом с учебным учреждением.

    У принявшей таблетку девочки заболел живот, после чего ей вызвали скорую помощь. В больнице ребенка поместили в реанимацию, так как ее состояние значительно ухудшилось. Проводится проверка.

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