Даже фрукты нельзя? Три полезные привычки, которые на самом деле убивают печень

Все привыкли слышать, что болезни печени возникают в основном из-за алкоголя, но это не совсем так. На самом деле есть ряд с виду полезных привычек, которые губят этот важный орган. Зачастую ее болезни мы вообще не замечаем, потому что в нем нет нервных окончаний, поэтому печень не болит. Мы пообщались с врачами и рассказываем, какие привычки придется пересмотреть, чтобы сохранить здоровье.
Привычка сидеть на диете
Безусловно, все мы хотим быть стройнее и иметь подтянутое тело, и многие для себя выбирают путь диет. Особенно модна сейчас фраза: «Не хочешь, не ешь», — которую прикрывают понятием интуитивного питания и приводят массу примеров, как именно на этой диете можно скинуть десятки килограммов.
По словам врача-диетолога Ольги Анохиной, это может навредить печени. Этот орган постоянно выделяет желчь для обеспечения нормального пищеварения, а когда человек долго не ест, происходит ее скопление и неминуемая нагрузка на печень. Также может нарушиться сам процесс ее выделения, и желчь будет выбрасываться в кишечник и желудок некоординированно, что вызывает изжогу, раздражения слизистой и язвенную болезнь.
— Редкие приемы пищи приводят к тому, что желчь неправильно выделяется. Нет гарантии, что к очередному она выйдет и обеспечит процессы пищеварения, — говорит Анохина. — Застойная желчь и ее компоненты токсичны, они начинают всасываться в кровь вместо того, чтобы поступать в кишечник, в результате вызывают токсическую нагрузку на печень и весь организм.
Из-за возможных проблем врачи рекомендуют регулярно питаться, пусть небольшими порциями. В этом деле главное — режим. Ну а интуитивное питание касается состава пищи, а не времени, когда вы будете есть. Также отсутствие аппетита может быть из-за проблем с печенью и интоксикации организма.
Привычка есть много фруктов
Фрукты — кладезь витаминов и полезных веществ, с этим никто не спорит. Однако они содержат большое количество фруктозы, которая, в свою очередь, может вызвать неалкогольную жировую болезнь печени. Поступая в больших количествах, фруктоза перерабатывается в жиры, откладывающиеся в первую очередь именно в этом органе. По словам врача-гастроэнтеролога Галины Барташевич, избыток фруктозы может запустить излишнюю выработку холестерина и образование холестериновых бляшек в сосудах.
— Если будет перекос в употреблении сладких фруктов, концентрированных соков, в которых повышенное сочетание сахара, — рассказывает Барташевич, — всё это будет нагружать не только поджелудочную железу в плане регуляции уровня глюкозы в крови с помощью инсулинов, но и будет перегружать печень.
Привычка принимать БАДы и витамины
Для поддержки организма мы прибегаем к помощи витаминов и различных добавок. В меру это действительно может помочь организму, но, по словам врача-гастроэнтеролога «Новой больницы» Анастасии Веретновой, излишки могут вызвать лекарственную гепатотоксичность.
— Прием витаминов групп А и Е, а также БАДов с обильным содержанием трав имеет научно доказанный гепатотоксичный эффект, — говорит Веретнова.
Это значит, что структура печени начинает разрушаться после приема фармацевтических препаратов. По словам Барташевич, излишки также могут вызвать токсический гепатит.
— При излишнем потреблении будет картина токсического гепатита — тяжесть в правом подреберье, раздражительность, повышенная утомляемость и рост печеночных показателей в крови. Всё должно быть в меру, — говорит Барташевич.
Что полезное на самом деле вредно
Кстати, БАДы и диеты опасны не только для печени, но и сердца. Для него, как и для всего организма, вредно, когда с пищей не поступает нужное количество питательных веществ. Диета, которая наверняка навредит сердечно-сосудистой системе, — палеолитическая (палеодиета), когда употребляется большое количество красного мяса, а бобовые, молочные продукты, злаки и сахар исключаются из рациона.
А вот если переборщить, например, с отрубями, последствия от их переедания может представить себе любой, кто хотя бы раз объедался овощами и фруктами.
Также свеклу, которая богата витаминами и антиоксидантами, нельзя есть при мочекаменной и желчнокаменной болезни. Этот овощ содержит оксалаты — соли щавелевой кислоты, которые стимулируют образование камней в мочевыводящих и желчевыводящих путях.
Что еще нужно знать о здоровье печени
Гепатолог рассказала, какой едой мы ежедневно убиваем печень. Послушайте, что говорит врач.
Алексей Ногинский / Городские порталы