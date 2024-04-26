Даже фрукты нельзя? Три полезные привычки, которые на самом деле убивают печень

Безусловно, все мы хотим быть стройнее и иметь подтянутое тело, и многие для себя выбирают путь диет. Особенно модна сейчас фраза: «Не хочешь, не ешь», — которую прикрывают понятием интуитивного питания и приводят массу примеров, как именно на этой диете можно скинуть десятки килограммов.

По словам врача-диетолога Ольги Анохиной, это может навредить печени. Этот орган постоянно выделяет желчь для обеспечения нормального пищеварения, а когда человек долго не ест, происходит ее скопление и неминуемая нагрузка на печень. Также может нарушиться сам процесс ее выделения, и желчь будет выбрасываться в кишечник и желудок некоординированно, что вызывает изжогу, раздражения слизистой и язвенную болезнь.

— Редкие приемы пищи приводят к тому, что желчь неправильно выделяется. Нет гарантии, что к очередному она выйдет и обеспечит процессы пищеварения, — говорит Анохина. — Застойная желчь и ее компоненты токсичны, они начинают всасываться в кровь вместо того, чтобы поступать в кишечник, в результате вызывают токсическую нагрузку на печень и весь организм.

Из-за возможных проблем врачи рекомендуют регулярно питаться, пусть небольшими порциями. В этом деле главное — режим. Ну а интуитивное питание касается состава пищи, а не времени, когда вы будете есть. Также отсутствие аппетита может быть из-за проблем с печенью и интоксикации организма.