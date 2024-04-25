Подросток прожил с пулей в теле 5 лет. Ее случайно обнаружили в Педиатрическом университете

Подросток прибыл на плановое лечение в СПбГПМУ из другого региона. И только здесь на МСКТ (мультиспиральной компьютерной томографии) обнаружили пулю, засевшую в области так называемой яремной ямки, пять лет назад. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 25 апреля.

У 14-летнего мальчика с диагнозом «килевидная грудь» во время исследования на мультиспиральном компьютерном томографе обнаружили инородное тело в мягких тканях в области яремной ямки.

Мальчика прооперировали — вытащили деформированную пулю от пневматического оружия. Он находится в состоянии средней тяжести.

