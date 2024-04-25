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    Подросток прожил с пулей в теле 5 лет. Ее случайно обнаружили в Педиатрическом университете

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    Подросток прибыл на плановое лечение в СПбГПМУ из другого региона. И только здесь на МСКТ (мультиспиральной компьютерной томографии) обнаружили пулю, засевшую в области так называемой яремной ямки, пять лет назад. Об этом «Фонтанке» стало известно в четверг, 25 апреля.

    У 14-летнего мальчика с диагнозом «килевидная грудь» во время исследования на мультиспиральном компьютерном томографе обнаружили инородное тело в мягких тканях в области яремной ямки.

    Мальчика прооперировали — вытащили деформированную пулю от пневматического оружия. Он находится в состоянии средней тяжести.

    Выяснилось, что более пяти лет назад несовершеннолетний ребенок выстрелил в пациента педиатрички из пневматического пистолета. Делом заинтересовалась полиция. Подростку потребуется еще одна, уже плановая операция. Тактику дальнейшего лечения будут определять хирурги, сообщили «Фонтанке» в Педиатрическом университете.

    Ранее в Педиатрический медицинский университет был доставлен 11-летний мальчик, по неосторожности выстреливший из пневматического ружья в левую кисть. Ребенка прооперировали и выписали на амбулаторное лечение.

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    Педиатрический университет
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